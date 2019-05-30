開齋節回鄉高峰期 即起至612全民減速





（文冬30日訊）減速，放慢行駛！

配合開齋節到來，工程部副部長安努亞說，從本月29日起至6月12日為期15天，所有聯邦公路和州級公路都減速，分別是每小時90公里減到每小時80公里，及每小時80公里減到70公里。

他促請駕駛者不要超速駕駛，安全第一，為了確保車流量行駛順暢，在這段開齋節回鄉的高峰期，所有聯邦公路和州級公路的維修道路工作也會暫停，除了緊急的搶修工作。

安努亞今午在文冬都賴路一英里國油油站主持開齋節道路安全醒覺運動免費喝咖啡推介禮儀式後，在新聞發布會上如是表示。

他表示，全國各地共有7間油站從今天起至31日一連三天，各別在不同時段提供免費咖啡，每天只限1個小時，文冬國油油站是從下午3時開始。

他認為，車禍的因素有85％是人為疏忽，比如長途駕駛過於疲倦，沒有遵守交通規則等等，因此希望通過上述免費喝咖啡，提醒駕駛者小心駕駛，安全抵達家門。

“工程部也印製了開齋節回鄉行駛指南，鼓勵人們選擇使用交替路，避免主要公路大塞車，人們也可以通過工程部的推特和官方臉書查詢，以妥善安排回鄉的路線。”

安努亞在致詞時表示，政府非常關注國民的性命安全，工程部採取了各項措施提升和改善道路的素質和安全性，包括耗資22億令吉進行48項興建道路和提升道路工程計劃，提升和改善車禍高風險的路段。

根據警方統計，去年開齋節的死亡車禍共有253宗，比2017年減少4宗，約1.7%，希望今年大家共同努力，把安全放在第一，以有效把交通意外減到最低。