敦馬建議以黃金為基礎 推新貨幣





（東京30日訊）首相敦馬哈迪醫生說，基于目前的貨幣交易容易受操縱，我國建議使用以黃金為基礎的新貨幣，以期貨幣貿易更穩定。

他指出，以黃金為基礎的貨幣，可用于評估与東亞國家的進出口貿易活動。

“我們可以使用這种新的（黃金）貨幣結算。這种貨幣必須和當地貨幣相關，以作為匯率的參考，這也可以与有關國家的表現有關。”

“這麼一來，我們知道我們欠多少錢，以及我們需要以這种東亞的特別貨幣來繳付多少。”

他今天在第25屆日本經濟大會《亞洲的未來》國際研討會的對話會中，這么說。他昨天晚上抵達東京，以展開3天工作訪問。

馬哈迪說，這种新貨幣也可擴展至其他東亞以外的國家。

他指出，目前全球市場与美元挂鉤，導致貨幣被操縱。

“僅一個國家受影響，其他國家也受到牽連。大馬在1997年非常穩定……但是因為泰國（在亞洲金融危机時期）的問題，他們認為令吉必須和美元挂鉤。”

“結果發生了什麼事情？貨幣交易商拋售令吉，導致令吉貶值。他們手上甚至沒有令吉，但是他們可以大量賣出令吉，當令吉下滑時，他們買入，并在价格回升時以更高价格賣出。”

“當貨幣下滑時，當然你可以買入以及在更高价格時賣出。這种貨幣交易并不健康，因為它与國家經濟表現無關，而是一种操縱。”

“任何供過于求的東西都會失去价值，任何供應短缺的東西都會增加价值，因此他們大量售出他們所沒有的貨幣，因為數額太大，所以貶值。”

馬哈迪說，如果要將某個國家降級或升級，應該由尚未表態的國際机构來評估，而不是由某個國家來評估。

抨美標簽他國

因此，他抨擊美國標簽其他國家的行為。

“美國喜歡標簽這個國家不好，那個國家不好，以及告訴其他國家應該怎樣經營業務。”

“你并沒有民主。這不是任何一個單一強權來決定的事情。如果你要活在團結和穩定的世界，我們必須通過所有与這個問題有利益關系國家之間的協議來實現可持續性。”

詢及日元或人民幣是否可作為亞洲的通用貨幣，馬哈迪回應說：“如果我們嘗試推動本身的貨幣，可能會發生分歧。”

“但是如果我們在東亞有共同貨幣，一种任何國家都沒有使用，但僅用于結算交易的貿易貨幣，那么就會有穩定性。”

“但是如果嘗試推動日元或人民幣，這不是應該走的路。”

須通過談判解決衝突

首相馬哈迪說，世界已失序，因此需反思國家之間的關系，特別是解決沖突。

他指出，這些沖突必須通過談判、訴諸仲裁及法院解決。

“若我們想要一個具有新秩序且更美好的世界，它完全建立於我們對國際法規則的認同，我們就需通過談判解決所有問題，而非對抗及到處派遣戰艦。”

他在第25屆日本經濟大會《亞洲的未來》國際研討會發表主題演說時說，世界首先需要決定的是在談判桌上解決所有沖突，各國必須準備放棄一些東西以達致協議。

“當然，所有解決方案無法滿足所有人。若我們欲達致雙贏，那麼各造必須準備放棄一些東西。”

“若我們無法做決定，就讓法庭定奪，並尊重法庭的決定。”

馬哈迪抨擊在處理對抗時所具的侵略性思維，並指當人們無法解決問題，而通過對抗、暴力、破壞及大屠殺來解決問題，那麼世界仍未開化。

“若我們依靠戰爭及不斷提升我們殺戮與破壞能力，我們就不能自稱為文明。”

馬哈迪說，世界當前局勢不穩定，因為看見北美、拉丁美洲、歐洲、亞洲各地以及中東地區出現的問題，以及美國和中國之間的對峙。

“即使我們並非參與者，整個世界也會受影嚮。正如他們所說當兩只大象在打鬥時，草被踐踏。”

“我們可在上一次戰爭看到有700萬人被殺，我們沒有為任何人取得好的結果。只有在太平盛世時，各國才得以發展。”

至於中國方面，馬哈迪說，不能通過戰爭、派遣戰艦以及進行可能引發強烈對抗的演習來解決與中國的問題。

“當然，中國的反應是提高軍事能力及具威脅。若這是我們與新中國解決問題的方式，那麼我們將全軍覆沒。”

“我們可以見到對抗始終存在，以及作出威脅的必要性。一些小事情可能導致戰爭。若現在發生戰爭，足以摧毀全世界。人們必須謹記在薩拉熱窩發生的弗朗茨斐迪南大公被殺事件引發第一次世界大戰，奪走數百萬人的生命。”

“我們不能讓類似事件發生在南中國海，這就是為何馬來西亞主張不應派遣軍艦駐紮南中國海。”

馬哈迪說，軍艦可途經南中國海，但擁有激進的軍艦不能令該區域穩定。

時間未定保證交棒安華

首相敦馬哈迪保證，將會兌現承諾交棒給公正黨主席拿督斯里安華。不過，目前還未有訂下確實的移交政權時間。他接受日本當地媒體訪問時說，希盟成立時，同意由他擔任領袖。

“我的條件是，如果我真的擔任首相，將會只是擔任一段時間，但是多久則沒有明文規定。”

他說，他同意由安華接任成為首相，他會遵守協議。

他指出，有人反對，但是那是“他們的問題，不是我的問題”。

“我的承諾是，我在一段時間後會卸任，在這期間要讓經濟回到正軌。”

較早時，他曾經說，需要兩年半至三年去解決國家面對前朝政府所留下的經濟問題。而根據希盟的協議，安華會在2年後接任首相。

敦馬：不再像國陣

希盟停派錢民望跌

目前人在東京進行官訪的首相敦馬哈迪說，希盟上台一年後民望下跌，主要是一些人不喜歡希盟，因為希盟不再像前朝國陣政府般派錢。

馬哈迪今日在東京舉行的“亞洲的未來”大會上說，無可否認，過去國陣執政時熱衷於派錢。可是現在希盟執政了，卻要揹負巨大的債務，因此無法再像國陣般繼續派錢給人民。

他說，當希盟政府停止向人民派錢，自然的人民就不會再喜歡希盟政府。“之前，一些人支持我們，以為若我們執政，他們也沒什麼損失。 但一開始，他們會少了前朝政府派的這些錢。可是，這勢在必行（停止派錢），若我們理財不慎，我們將無法糾正國家的財政問題。”

馬哈迪是在問答環節中，這樣回應一名出席者的提問。

馬哈迪也說，前朝國陣政府派錢給人民，也造成人民對政府的依賴。可是，人民若萌生這種想法，這對國家卻是不利的。

應工作創造財富

因此，他說，當希盟掌政後，就必須要糾正這個偏差。因為一個國家的人民若依賴政府給錢，這個國家就不會成長。

馬哈迪始終認為，只有人民努力工作創造財富，國家才會繁榮。

敦馬：技術研究領先美國

大馬將續使用華為科技

首相敦馬哈迪說，美國需要接受事實，即華為目前無論在技術或研究及發展（R&D）方面，都領先該國的產品；而大馬，將會繼續使用華為的科技。

“我們國家太小了，不會受到大企業如華為所帶來的影響，他們的研究遠比我國的研究能力更強。因此，我們盡可能受惠於他們的科技。”

針對華為被指進行間諜活動一事，馬哈迪說：“是的，或許有間諜活動，但是在大馬，有什麼好被窺探的？”

詢及馬來西亞會否跟隨其他國家，禁止使用華為產品時，馬哈迪在對話會上回應說，我國並不會。

他說，我國市場太小，這對華為影嚮也極度小，況且華為所擁有的研究技術超越馬來西亞許多，所以我國會善用華為技術。

馬哈迪出席第25屆亞洲的未來國際研討會的對話會時說，大馬保持開放門戶的態度。

他甚至打趣說：“任何人都知道，如果任何一個國家要攻打大馬，我們可以做到的”。

他也呼籲美國在與中國的糾紛中作出讓步，包括一些對華為進行間諜活動的指控。

他說，一旦兩國談判失敗，可能會爆發軍事沖突。

“我了解到華為比美國的科技更有優勢。如果你希望保持領先的狀態，或者已經不再是領先了，就禁止對方的戰艦來到你的國家，這不是競爭，這是威脅他人，這不是一種可行的解決方法。”

敦馬：素質提高

東方國不再仿製西方品

首相敦馬哈迪指出，西方必須接受一個事實，東方國家在研究和發展多年之後，已經不再仿制西方的產品。

他說，一開始時，東方國家確是仿制西方的產品，但是後來他們可以生產更好的產品，然後繼續進行研究，做出更好的產品，在手機方面，以韓國、日本和中國為例，他們比歐美國家投資更多錢進行研發。

他說，當投資更多資金，東方國家的產品素質提高了，這是世界必須接受的現實。他以華為為例，現是比美國的科技更有優勢。

“過去，我們期待來自西方的一切，現在這些東西可以來自東方。”

他指出，美國的經濟繁榮是因為許多企業在窮國投資，因為成本比較低，包括中國。

“許多美國公司在中國、大馬及其他國家營運。他們開始時是生產美國產品所需要的零件，因此美國產品在全球具備競爭力。如果所有公司在美國營運和生產，成本非常高昂，無法與東方的企業競爭。”

他說，這種情況曾經出現，當日本開始能夠以更加低廉的成本生產所有的廚房用具。

“我們使用所有西方的產品，包括摩多；日本有能力與西方競爭，因為他們的工作操守和薪資低廉。如果是在美國生產所有產品，成本非常高，也不具備競爭力。”

他說，無論如何，美國在特定領域表現卓越，他們可以打造飛機、工程技術非常高。