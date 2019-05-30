財長：美列潛在控匯觀察名單 彰顯大馬具競爭力

（吉隆坡30日訊）財政部長林冠英認為，我國被美國財政部列為潛在操控匯率的觀察名單，只會更加彰顯了馬來西亞極具競爭力的本質，及堅實的經濟基礎。

林冠英在文告說，我國是一個開放經濟體，競爭力基建於卓越的基礎設施、冉冉上升的生產力、高度透明化、戰略性的地理位置，與全球供應鏈高度整合。

他說，當美國財政部將馬來西亞與其它主要的貿易經濟體如德國、韓國、日本 及新加坡齊名列入美國財政部觀察名單，彰顯大馬的實力及在全球經濟中的角色。

他指出，所有與美國雙邊總體貿易達到每年400億美元的國家都會被美國財政部列入監察名單，而我國則是全球僅有的21個國家之一。這21個國家任何一個只要觸及美國財政部所設定的3個準繩其中之2個，皆將會列入觀察名單。

他說，我國之所以會列入觀察名單是基於其中2因素，即我國每年與美國的雙邊貿易盈餘超過200億美元，以及我國擁有高於GDP國內生產總值2%的強健來往戶口盈餘。

每年與美雙邊貿易 盈餘逾200億美元

“這兩個因素都證明瞭馬來西亞經濟之競爭力，而不是靠匯率操縱。我們的競爭力可以通過 2019 年世界銀行營商環境指數和最近瑞士洛桑管理學院所更新之世界競爭力排名 中的表現得到進一步證實。世界銀行將馬來西亞列為 190 個經濟體中第 15 個最容易營 商的地方，排名從去年的第 24 位躍升 9 位。與此同時，瑞士洛桑管理學院將馬來西亞 列為世界上最具競爭力經濟體的第 22 名，和去年保持一樣的排名。”

林冠英也說，2019年第一季度旅遊收入同比增長16.9%，達到214億令吉，入境旅客總數增長2.7%，達到670萬名遊客，為我國的來往賬戶出現盈餘貢獻不少。

他說，一個國家若符合所有3個準繩，那麼它將會被歸納為匯率操縱者。但正如美國財政部所指出的那樣，全國並沒有干預外匯市場以抑制令吉的價值，因此不符合第三項要求。

此外，他指國家銀行強調馬來西亞採用浮動匯率制度，任何干預措施只是為了避免令吉過度波動。

馬採用浮動匯率制度

因此，將馬來西亞列入美國財政部的監測名單對馬來西亞經濟沒有影響，馬來西亞並無受到懲處或制裁。

“馬來西亞將繼續通過採用新技術、投資基礎設施、提高透明度、簡化政府和業務流程、 公平地建立其經濟競爭力，同時促進區域和全球自由貿易。”