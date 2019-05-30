達因吁從3大議題下手 恢復人民對希盟信心

（八打靈再也30日訊）精英顧問團主席敦達因認為，政府可以從降低物價、降低大道過路費和處理房屋這3大議題下手，讓人民看到改革，以便接下來6個月恢復人民對希盟政府的信心。

他認為，收費站過路費可以降價，立即降低25%。

他指出，物價是可以降低的，問題在於中間人，只要繞過中間人，就可以降低物價，他已經與貿消部和農業部討論過，執法是一項重點，政府必須采取行動對付違法的人。

“以包菜為例，1令吉的包菜，零售價卻變成8令吉，其中的7令吉去了哪里？魚也是如此，政府必須認真處理和研究，物價有望下降。”

他說，或許可以通過合作社、與銀行討論，或者讓批發商去甘榜，購買農產品，在吉打已經推行了，目前的情況不錯。

“有關物價的問題，政府無法好好向人民解釋，可見政府的通訊團隊是失敗的，他們必須解釋，以簡單的方式解釋。”

他說，每個人有各自的需求，政府必須迎合這些需求。

“我國有非常複雜的社會，有城市和鄉村的人民、富有和貧窮、多元種族和宗教，彼此之間有不同的需求。”

他也說，政府是新手，如果已經在會議中達致的協議，不能在外面表達不同意，政府內部必須保持一致，當有人表達本身的看法時，那是無法接受的。

設科目教學生成企業家

達因昨晚接受ASTRO AWANI訪問時說，學校應該設立一個科目，教導學生如何成為企業家，在一個班級中有10%成功就很好了。

他說，過去白人和華人在城市經商，馬來人在鄉下務農，因此到了這個現代化的時代，馬來人需要學習經商。

“馬來人用本身的存款作為資本，他們不懂得規劃5年內的現金流，都是用老式的方法經商，買東西來賣，沒有預測未來的趨勢。”

他說，做生意要成功，時間管理很重要，還有則是員工和資金管理，銀行喜歡貸款給有錢人，所以小生意也必須學習何謂現金流。

須推行現代化農業

達因說，我國必須推行現代化的農業方式，以荷蘭為例，該國有最佳的科技，一個小國可以出口至大國的市場。

“此外，我國也可以向臺灣、日本、中國取經，通過尖端的科技，無需依賴外勞，卻可以提高品質和生產力。”他說，目前推行現代化務農方式面對最大的問題是土地的問題，他已經致函給各州，馬六甲和吉蘭丹沒有回應之外，其他各州都同意推行“智能農業”。