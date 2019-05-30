白天：我們是永遠的朋友 馬中建交45年續扶持

（八打靈再也30日訊）中國駐馬來西亞大使白天形容，600多萬大馬華人是中馬友誼特殊的橋樑。中馬合作是雙贏的事業，而兩國人民是這一事業的最大受益者。人民的參與和支持為中馬友好提供了堅實的根基。

“在這45年間，中馬關係經受住了風雲變幻的考驗，從一棵友誼的小樹苗成長為參天大樹，並正結出累累碩果，惠及兩國人民。這樣的發展歷程不是偶然的，其中有許多經驗和啟示值得我們總結、銘記和傳承。”

配合馬中建交45週年，白天大使特別發表題為《我們是永遠的朋友》文章；大使指出，兩國人民在災難和困難面前始終守望相助，馬來西亞在過去幾年的民調中一直是亞洲國家中對中國好感度最高的國家之一。

當前，中國正在為中華民族偉大復興的夢想而奮鬥，而馬來西亞希盟政府也在不久前提出了共享繁榮的“2030願景”，白天說，中馬這對老朋友的友好合作面臨新形勢、新機遇，回顧過去45年的啟示和經驗將對我們推動中馬關係未來實現更好的發展具有重要指導意義。

作為第15任中國駐馬來西亞大使，白天表示，“我想向過去45年中每一位致力於中馬友好的朋友表達由衷敬意和謝意，更希望和大家一起從歷史的啟示和經驗中汲取力量，繼往開來，讓中馬兩國和兩國人民傳承友好、真誠合作，在共同發展的道路上相互扶持，做永遠的朋友，做最好的伙伴。祝中馬友誼歷久彌新，萬古長青。”

45年前，中馬雙邊貿易總額只有1.59 億美元，到2018年已增至1086億美元，增長了600多倍。中國已連續10年成為馬來西亞最大的貿易夥伴國，連續3年成為馬來西亞制造業投資最大外資來源國。

兩國雙園建設順利推進，東海岸鐵路、馬來西亞城等項目再度啟航，吉利寶騰、阿里巴巴馬來西亞數字自由貿易區等合作如火如荼。在中資企業的組織下，約1萬9000人次的馬來西亞員工近年來接受了技術培訓，而這一培訓規模今後還會不斷擴大。

以友好協商方式妥處分歧

45年前，兩國人員交往規模每年不到10萬人次，現在中馬每年人員往來超過420萬人次，每周有約460個航班班次穿梭於兩國之間。中國已連續七年成為馬來西亞在東盟外最大旅遊客源國。在中馬兩國間學習交流的留學生至2018年底已達2萬5000名。

白天強調，政治互信是鞏固大樹的培土。兩國歷屆領導人為維護中馬友好發揮了重要的指引作用。雙方政府始終堅持相互等，相互尊重，彼此信任，誠心相待。

“也許我們並非在每一個問題上都看法一致，但雙方始終堅持通過友好協商的方式妥處分歧，積累共識、凝聚互信。無論形勢如何變化，兩國領導人的高瞻遠矚和兩國之間不斷加深的互信將為中馬關係的健康發展保駕護航。”

“互利合作是澆灌大樹的源泉。中國在資金、產能、技術上的優勢以及廣闊的消費市場，馬來西亞擁有豐富的資源、良好的營商環境和高素質人才，雙方合作互有需求，利益緊密融合，能夠為各自發展提供強大助力。”

“中方過去、現在和未來都始終秉持平等、互利、共贏的精神與馬方開展合作，不圖一己之利，而求合作共贏。只要我們繼續做大共同利益蛋糕，兩國關係發展的動力將源源不竭。”