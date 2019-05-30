【第一時間】雄關漫道邁步從頭越 ──敬賀馬中建交45週年

今天是馬來西亞與中華人民共和國建交45週年，當我國第二任首相敦阿都拉薩於1974年5月31日在北京的人民大會堂西大廳與時任中國國務院總理周恩來，共同簽署馬中關係正常化聯合公報的那一刻，意味他從此留名青史。

敦阿都拉薩不僅是大馬的第一位首相，也是東盟的第一位政府領導人訪華，大馬 成為第一個東盟成員國與中國正式建立外交關係，由此顯示他在當年的“破冰之旅”，會晤中共主席毛澤東，並和周恩來進行談判，不啻是具有重大的歷史意義，影響既深且遠。

很遺憾的是，正值54歲壯年的敦阿都拉薩不幸於1976年1月14日在英倫病逝，頓使他第一次，也是最後一次訪華。

阿都拉薩信任周恩來

身為敦阿都拉薩長子的第六任首相納吉曾表示，當年他還很年輕，而且對國際局勢不甚了解，那時仍在大學求學的他看到其先父決定與中國建交，也覺得此乃一項不容易作出的決定，因而他問其先父“為何你要和中國建交，這不是別人還不敢做的事嗎？”，納吉透露，其先父回答“因為我信任比較務實的周恩來”。

其實，敦阿都拉薩邁出“大馬承認中國，兩國建立邦交”的關鍵性一步，自有對國家安全與外交戰略以及地緣政治變化的考量；英國於1971年之後縮減在蘇伊士運河以東的軍事部署，而美國也在宣佈的關島宣言中指出它將逐漸減少參與本區域的軍事事務。

隨着西方勢力的撤出，大馬不能再繼續依靠前殖民地宗主國提供安全保障，而有須尋求以本身的方式最大限度地確保國家的安全，選項包括對一度被視為“敵對國”的中國（曾輸出革命，並長期支援馬來亞共產黨的武裝鬥爭）採取有異於過去的外交手段。

再者，當時任美國總統尼克遜於1972年到訪中國後，中國逐漸調整其外交策略，它在上世紀70年代開始接受大馬成立的合法性（中國與印尼在一段長時間曾把大馬標簽為新殖民主義的產物）；此外，隨着越南入侵柬埔寨，東南亞大部份國家包括大馬在這時期不得不“歡迎”中國牽制越南擴張所帶來的安全威脅。

顯然意識到中國的外交政策有所調整，敦阿都拉薩在其戰略思維上也相對地進行“根本的改變”，進而為馬中兩國關係正常化提供有利的條件和契機。

敦阿都拉薩奠定馬中關係的基石以來，經過歷任首相包括納吉的承先啟後，尤其是馬哈迪第一度主政時期的深耕，以及中國幾代領導人的努力經營，兩國關係從互相猜疑，甚至敵對，逐漸發展為現今的“全面戰略伙伴關係”。（無可否認的是，除了已解決華人在大馬的國籍問題，直到1989年12月馬共與大馬政府簽署《合艾協議》，雙方進行大和解，才真正排除馬中關係持續發展的最大障礙。）

話說在本屆“509”大選推翻納吉政權而上台以來，希盟政權或因出自政治的考量而有須“去納吉化”，或因它所聲稱的國債破兆令吉，敦馬哈迪決定檢討或重審或擱置或取消國陣前朝所擬定或已啟動的大型發展計劃及基建項目，頓使中國參與投資、融資或承建的工程首當其衝，馬中關係受到一定程度的衝擊，尤其是一度單方面喊停被“打造成為馬中兩國一帶一路的旗艦項目”的東海岸銜接鐵路計劃（東鐵），乃至展延中國志在競標承建的吉隆坡至新加坡高鐵建設，其結果干擾了中國在“一帶一路”沿線參與國的佈局。

慶幸的是，經過數個月的“最難辛”談判，敦馬於今年4月12日宣佈馬中同意讓東鐵復工，續於4月19日捎來中資參與的“吉隆坡城”龐大綜合性發展計劃即將重啟。

敦馬提到，這兩項計劃將為中國的“一帶一路”倡議作出顯着貢獻，而大馬希望利用這個價值鏈達到成倍的效果。

二度拜相的敦馬繼去年8月飛赴北京進行國事訪問後，他為配合出席第2屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，而從今年4月24日至28日對中國展開工作訪問，取得豐碩的成果，頓使曾籠罩馬中關係的陰霾終告驅散，一度降溫，甚至遇挫而陷入低潮的馬中關係得以重返正確的軌道運行。

與此同時，敦馬一再表明作為最先響應積極參與國，大馬一貫支持被他喻為偉大的“一帶一路”倡議。

重申支持“一帶一路”

這意味，馬中在新的歷史起點上，堅持馬中友好，以共建“一帶一路”為機遇，為“更上一層樓”的兩國關係開創更美好的未來，

際此馬中建交45週年，敦馬指出，馬中伙伴關係時至今日已從初期傾向於政府間的關係躍升多個層次，雙方的合作遍及多個領域，而希盟政權將致力於通過更緊密和更有意義的合作強化馬中關係，他表示一直相信“與鄰共榮”的原則，因為當中國繁榮，大馬也會繁榮。

（光明日報／評論．作者：劉漢良）