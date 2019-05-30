車主鳴笛遭爆鏡 騎士：你自找的







（八打靈再也30日訊）一名22歲華裔蛋糕業者駕車時，因向摩多騎士鳴笛，引起摩多騎士不滿，並以頭盔砸爆汽車擋風鏡，對方在砸爆擋風鏡後，更指這是車主自找的；警方接獲投報追查2天后，已於今天下午將涉案的摩多騎士逮捕查辦。

沙登警區主任依斯馬迪說，這起案件於前日傍晚5時30分，發生在沙登嶺斯杜里路（Jalan Kasturi）。

案件發生後，事主母親也把當時的行車記錄器畫面及截圖上傳到臉書公開此事，帖文在短短不到14小時內，已有近3萬次的點擊率及逾千次的分享，一些網民更以搞怪的圖來渲染此事。

騎士被捕查辦

依斯馬迪說，事發時，22歲華裔事主駕駛轎車經過事發地點時，突然後方的摩多加速超越他的車並緊急停下，之後對方直接拿起手中的頭盔往擋風鏡砸去，猛烈的敲打力直接將鏡子砸裂。

“騎士得逞後，更對事主表示這是他自找的，因為他不滿車主向他們鳴笛。”

他指出，警方接獲投報後，經過追查後，於今天下午3時許，逮捕了這名華印混血穆斯林男子調查，並且扣押他在案發當天乘坐的摩多，以及砸車鏡的頭盔。

他透露，嫌犯年約30，在雪州無拉港一間貨倉工作，警方將援引刑事程序法典117條文向法庭申請扣留令，以延扣嫌犯作深入的調查。目前警方是援引刑事法典第427（惡作劇破壞）及第506（刑事恐嚇）條文調查此案。