競逐獲得獎學金 3大馬生入讀美軍校





（八打灵再也29日讯）突破重重关卡，国防大学基础班3名卓越毕业生──莫哈末阿尼、詹恩惠和马特山瓦玛，最终成为年度美国军校奖学金计划得主，将前往美国3所军校深造。

美國駐馬大使雷荷花說，莫哈末阿尼、詹恩惠和及馬特山瓦瑪將分別前往馬里蘭州安納波利斯的美國海軍學院、科羅拉多州科羅拉多斯普林斯的美國空軍學院以及紐約西點軍校的美國軍事學院，修讀4年學士班。

她於今日在大使官邸舉行的一項表揚儀式上說，她期盼3人學成歸來後，未來將在馬來西亞國防衛隊有更成功的職場發展。

71國候選人逐15名額

她透露，有71個國家提名候選人競逐美國軍校獎學金計劃的15個名額，在非常嚴格且競爭的遴選過程中，只有少過20%的國際申請者被錄取。

她說，申請者必須接受一連串訪問，評估申請者的學習成績、身體素質，性格與領導潛力，而他們也得知道自己的目標，要證明自己成為那樣的人，而不僅是獲得高分。

“從1971年至今，已有30名特優學生從美國軍校畢業，目前還有6名馬來西亞人在美國軍校就讀，即美國空軍學院、美國海軍學院及美國軍事學院分別各2人。”

“他們的表現都非常出色，我有信心3人將依據他們的腳步，創造新的道路，啟發更多年輕領袖。”

另外，國防大學校長拿督阿都哈林說，3名學生不僅代表校方，也代表國家前往美國軍校深造，他對他們的表現深感驕傲。

他說，詹恩惠是前往美國軍校的第二個馬來西亞女性，大家都為她感到驕傲，也期望她越做越好。

“當然還有兩位代表亦是如此，我們會為他們祈禱，希望他們盡力而為，成為國內外參與者的榜樣。”

他指出，美國軍校獎學金計劃的遴選過程非常嚴謹，他們從各個城市挑選30名代表參與面試，然後交由美國駐馬大使館二度遴選，通過學術與體檢等方面，確保他們符合美國的軍事訓練，最終選出華巫印的代表。

阿都哈林說，這次獲選的學生分別來自華巫印不是刻意安排，其實他們選擇了多名華巫印學生一起參與面試，但最終只有他們三人因為良好的表現獲得肯定，才得以前往美國軍校深造。

華裔第一人 詹恩惠要駕戰機

19歲的詹恩惠是馬來西亞第二位女性，也是華裔第一位女性參與美國軍校獎學金計劃的學員。

來自安邦的她，是學校田徑隊的代表，也是籃球隊的州縣級代表；在學業方面，她先後完成黎明華小、瑪拉理科初級學院、國防大學工程科技基礎班。

她表示，因深受皇家空軍的戰鬥機影片的啟發，所以有了當戰鬥機機師的夢想。

“我覺得男生架戰鬥機很酷，換做女生駕駛更不得了。”

馬特山瓦瑪則因為父親和哥哥都是軍人，耳濡目染下也渴望從軍，成為部署傘兵或突擊隊成員。

在體育方面表現活躍，喜愛田徑與板球的他，在馬來西亞教育文憑考試及領導部分如皇家軍事學院的初級軍官取得特優成績，也獲得愛丁堡公爵國際銅獎與銀獎。

詢及能否適應美國的挑戰時，馬特山瓦瑪說，由於我國軍事教育遵循英國模式，他到了美國時是需要一些時日調整與適應。

“我也擔心美國有美國人的優越感，會瞧不起小國的人民，所以我要證明給他們看，能夠做得和他們一樣優秀。”

小時候在外公家看到戰鬥機及直升機在天空飛翔的畫面，促使莫哈末阿尼修讀飛機工程課程，並立下成為皇家空軍飛機師的心願。

也是愛丁堡公爵國際獎得主的他，在學生委員會有著出色的領導表現，也是跆拳道與橄欖球的常勝軍。

他坦言，美國的文化、匯率、飲食等方面對他都是一個挑戰，但他會調整自己，在艱難的環境鍛煉自己的意志，有信心做到最好。