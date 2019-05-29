達因：所得稅通知書謀殺信心 民怕消費致馬幣貶值

（八打靈再也29日訊）前財政部長兼精英顧問團主席敦達因指出，內陸稅收局寄出太多所得稅通知書給民眾，導致人民害怕消費，是導致令吉幣值下滑的原因之一。

他說，內陸稅收局無需干擾人民，如果寄出這些通知書，他們會害怕消費，也干擾到人民。

“在這之前卻不曾宣布，當希盟執政後卻發出800萬封通知書。”

敦達因是在接受Astro Awani電視台的專訪時這麼指出。訪問將在今晚9時播出，該電視台在今午釋出簡短的訪問預告。

他說，如果這800萬封通知書發給的是一名丈夫或一名妻子，就代表1600萬人知道這件事了。

通知書謀殺信心

“這是多麼讓人困擾的事情，此舉根本是謀殺信心（bunuh keyakinan）。過去，他們會外出用餐，現在他們不敢出去。”

他勸請內閣部長先與各自的新聞秘書討論，再發表談話。

“如果要發表談話，先討論看看會有什麼後果，先與官員討論，再與其他部長討論，不要一高興就發表談話。”

他說，如果是正面的事情，可以公布，如果是負面的事情就別說了，負面的事情還說出來，就是笨蛋。

去年12月，內陸稅收局發出文告提醒納稅人，重視該局通過書信或電郵方式發出的“自願申報稅務特別計劃”，估計逾830萬名納稅人收到該局發出的通知，以厘清是否有漏稅。

該局說，相關納稅人將收到不同的信件或電郵，包括未曾提呈報稅表格的合法納稅人、沒有提呈完整報稅表格、以及被懷疑漏報稅務者。

“一旦收到通知函，納稅人必須立即檢查過去的報稅表格是否完整，並在明年6月30日前重新提呈完整的報稅資料，唯有如此才可以減少罰款。”