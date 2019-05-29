轉租路邊攤位每月牟利數十萬 林立迎警告華裔男子自首





（吉隆坡29日訊）一名中年華裔男子被揭發在甲洞、泗岩沫和士拉央一帶，以高額租金違例轉租路邊攤位給商販經營生意，每月賺取超過數十萬令吉的收入。民主行動黨甲洞區國會議員林立迎呼籲商販們停止付租金給該名男子，並警告該名男子收手及自首。

林立迎於今日召開記者會說，這名不法之徒外號叫“Ah Chew”，年約五六十歲，走路時腳有些跛，在甲洞、泗岩沫和士拉央一帶活躍了十多年。

他披露，這名Ah Chew將位於甲洞鴻圖園大樹下的一個攤位轉租給一名經營大炒麵檔生意的小販，每月向該名小販收取4000令吉的租金。

“我於今早告訴大炒麵檔的檔主，不要再付租金給Ah Chew和他的代理，我會寫支持信給檔主，讓他自行向吉隆坡市政局或士拉央市議會申請攤位與執照做生意。”

林立迎呼籲所有有付租金給Ah Chew或其代理的商販們，即日起停止付錢給他們，並歡迎到來其服務中心，他會發出支持信給商販，以讓他們向吉隆坡市政局或士拉央市議會申請檔口與執照做生意。

他也呼籲有關商販提供資料給他，以讓他向反貪污委員會和警方投報，將Ah Chew和其代理繩之於法。

他透露，據他掌握的資料，Ah Chew在甲洞、泗岩沫和士拉央一帶，擁有上百個檔口，對方還自稱這3個地方路邊的所有檔口都屬於他所有。

詢及這些檔口和檔主合法性的問題，林立迎說，有些檔口是非法，有些檔主有小販執照，但不屬於檔主本身，也不屬於Ah Chew。

他表示，Ah Chew欺騙檔主、吉隆坡市政局和士拉央市議會，已經抵觸欺騙條文，甚至還涉及貪污及洗黑錢罪行。

他勸請Ah Chew和其代理出來自首，並警告對方休想再向商販收取租金牟利。