殺電召司機嫌犯遭網搜 幹案後臉書直播唱歌







（亞庇29日訊）為了區區數十令吉而殺死電召車司機的其中一名“爆炸頭”嫌犯，被網民肉搜他幹案後竟在臉書直播唱歌，還對著鏡頭騷首弄姿，展示胸肌及不斷以手指梳理頭髮，行為令人髮指。

自嫌犯被逮捕後，網民肉搜嫌犯，除了上載2名嫌犯的圖片之外，也“分享”嫌犯的臉書賬戶。

嫌犯在幹案當天（5月24日）下午5時48分，在臉書上載5張女朋友的圖片，過後在26日晚上9時47分，在臉書上直播唱歌。

嫌犯在鏡頭前直播了10分53秒，他除了唱歌之外，還在鏡頭前騷首弄姿，展示胸肌及不斷以手指梳理頭髮，似乎對自己殺人一事沒有感覺。

網民在嫌犯直播影片中寫了3500個留言，大肆咒罵他，並要他下地獄。

嫌犯的臉書可以看到他與另一名嫌犯的合照，顯然2人交情不淺。

死者莫哈末哈納菲（27歲）於上週五凌晨出門之後，與家人包括女友失聯，直到本月26日零時30分，女友及朋友在實邦加華美園齋戒月市集停車場找他的車，並發現車內駕駛盤、鏡子和手煞器上染有血跡。

警方在接獲投報之後，於26日當天在斗亞蘭沙班達（Sabandar）發現一具男屍。經過調查，於27日晚在1Borneo商場的停車場逮捕2名嫌犯，他們都向警方招認劫財殺人棄屍。

警方援引刑事法典302條文（謀殺）調查2名嫌犯。

另一方面，死者昨天已在古打毛律，甘榜道翁古西安葬。