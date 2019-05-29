死亡彎再噬命 打滑撞車 兄死弟傷









（威南29日訊）下雨路滑又積水，新邦安拔怡蘭園“死亡之彎”再噬人命。2名兄弟乘車回家給幼弟送飯，車子在轉彎處失控打轉再與對面轎車相撞，2人均被拋出車外，哥哥跌進水溝內當場斃命，弟弟和另一名女司機也負傷。

這場車禍是昨天傍晚6時40分左右，發生在新邦安拔怡蘭園肯迪路（Jalan Kendi）的轉彎處。

從檳怡大道進入肯迪路是筆直路段，但過了怡蘭園和新大發園商業區之後就是轉彎路。根據資料，從2015年開始至今，已經發生多次大小車禍奪走4條人命，包括3名騎士和1名司機。

2人拋車外 兄當場死

死者是26歲的劉家紋，和弟弟家運（25歲）在祝清坤花園咖啡店幫父母賣經濟飯，該經濟飯檔有2個營業時段，即早上9時30分至中午1時，下午4時許至傍晚7時，事發時，家紋是要送飯給家里的幼弟，順便送家運回家。他們住在廷高花園。

家運受訪時指出，當時下著雨，哥哥駕車，在轉彎處時車子突然打滑失控轉了幾個圈，然後與對面的轎車發生碰撞，他就短暫昏迷失去意識。他雙手和背部擦傷。

“在我醒來時已經躺在路上，我問現場的人哥哥在哪里，他們說在水溝內，我趕快去看他，發現他已經沒有了動靜。”

事發後死者家屬都趕到現場，父親不停呼喚兒子，場面令人鼻酸及沉重。

威南警區主任沙菲宜說，另一輛車內只有華裔女司機一人。

他也說，現場沒有閉路電視，警方正召晤目擊者協助調查。

父指政府應規劃車禍黑區

死者父親劉吉利悲痛的說，發生車禍的路段2年前發生過死亡車禍，當局就應該聽取民意進行規劃和修改。

“我有跟孩子說過，這條路不安全，每次路過要減速及小心，有時孩子會嫌我囉嗦，如今卻讓我們心痛。”

他強調，駕車要小心是我們的責任，把道路系統和質量做好是政府的責任。

劉吉利和尤清枝夫婦育有7名兒女，家紋排行第五，上有4名姐姐下有2名弟弟。