衛部呈新宣誓書 煙民挑戰禁煙令8月審

（吉隆坡29日訊）鑒於答辯人近日才呈交新的宣誓書，高庭今日擇訂8月22日，聆審7名煙民就衛生部在國內食肆頒布禁煙令的政策提出的司法檢討申請。

不滿衛生部於2019年1月1日起在國內所有食肆頒布的禁煙令，7名煙民於2018年12月31日入稟高庭，並將衛生部列為唯一的答辯人。

代表7名煙民的哈聶夫律師，今日在吉隆坡高庭進行案件管理後告訴媒體，由於答辯人衛生部於上周五（24日）才提交宣誓書，此案因此展延至8月22日聆審。

今年1月28日，法庭批準7名煙民要求司法檢討的申請，承審法官拿督斯里瑪麗亞在答辯人近期提呈宣誓書後，擇定於8月22日聆審。

他說，根據司法程序，他們有14天時間查閱答辯人所提呈的宣誓書，法庭因此擇定於8月22日聆審，隨後等候案件的判決。

他說，雖然衛生部長拿督祖基菲里阿末已將國內食肆的禁煙教育宣導舉措，從6月31日延長至12月31日，因此並不影響下半年此案進入審訊階段。

訴方於去年12月入稟法庭提出司法檢討的申請，要求答辯人撤銷部門決定，停止執行相關禁煙令，同時要求法庭宣判禁煙令違憲。

訴方認為，吸煙並不是一種罪行，從憲法保障人民，以司法的角度而言，這是一項合法的行動。

7名煙民分別是52歲的莫哈末哈尼占、56歲的祖基菲里、46歲的莫哈末萊沙尼、35歲的蘇菲安、52歲的禮祖安、48歲的雅茲和39歲的尤里。