【中美貿易戰】要求法院判禁令違憲 華為在美提訴訟反擊









（北京、華盛頓29日訊）美國全面封殺中國科技巨企華為後，該公司最新消息稱，華為已在美國提起訴訟，並於昨天提出簡易判決動議。相關聲明也發表在美國各主要媒體。

華為技術有限公司首席法務員宋柳平在本月27日的相關聲明中稱，華為要求美國法院宣布有關禁令違憲，並認為該禁令是典型的剝奪公權法案，違反了正當程序。

聲明稱，該禁令直接判定華為有罪，對華為施加了大量限制措施，其目的顯而易見，就是要將華為趕出美國市場，直言是“用立法代替審判”的暴政，這是美國憲法明確禁止的。華為希望美國法院能和處理以前的剝奪公權條款和違反正當程序案件一樣，宣布美國對華為禁令違憲並禁止執行。

報導稱，相關聲明也發表在美國《華爾街日報》等媒體上。

列實體清單開危險先例

宋柳平今天在華為深圳總部召開記者會指出，美國一直沒有提供實質證據指控華為構成安全威脅，在沒有獲得辯護的機會下便動用國家機器打壓私營企業，將華為列入實體清單，是開創一個危險的先例。

宋柳平更斥責美方這一行為對網絡安全毫無益處，只會提供虛假的安全感，轉移真正對網絡安全挑戰的注意力。

另對，有關外界質疑華為此次訴訟只是一場公關活動，宋柳平澄清，華為被納入清單已對全球170個國家使用其產品和服務的客戶，以及全球30億用戶的基本通訊權利造成損害，這包括1200多家與華為有業務往來的美國企業。

他續指，華為對美國的司法獨立抱有信心，希望法院盡快判決，判定對華為的限制措施違憲並禁止實施，糾正錯誤。

中美主播今辯論貿易戰

華外交部促大家看一看

中國電視台女主播劉欣與美國霍士商業頻道女主播列根，相約在大馬時間明天早上就貿易議題直播辯論，引起關注。中國外交部發言人陸慷昨天在例行記者會上回應記者提問時，表示關心此事，希望大家都能看一看，並強調真理愈辯愈明。

陸慷證實，中國外交部長助理張軍率領代表團，出席本月27及28日在泰國曼谷舉行的聯合國亞太經社會第75屆年會部長級會議。張軍在會上強調，中方堅決反對濫用國家力量打壓他國創新企業、人為干預企業經營和扭曲全球市場。

另外，在美國肯塔基州舉行的第五屆中美省州長論壇本月24日閉幕。陸慷表示，中美兩國共派出400名代表參加，雙方就貿易投資、教育和基建等議題討論，兩國地方政府和企業等簽署加強農業、能源和教育等方面的合作協議。

中或限制出口稀土至美

中國國家發改委昨天指出，中國作為世界最大的稀土材料供應國，一直秉持開放方針，若有人想將中國出口的稀土反用於遏制中國發展，中國人民會不高興。對此，《環球時報》發表社評稱，面對美國不斷打壓，中國用稀土作武器是遲早的事。

評論指出，發改委就稀土問題的回應，顯然是向美方發出一個強烈訊號。美國輿論近日不斷散布中國向美斷供稀土的言論，正好反映美方不希望看到中國打這張牌，因為一旦失去中國稀土，美國在產業調整上將面臨巨大困難。

評論又指，中國不想升級貿易戰，但面對美方一再採取極端行動，特別是無理通過行政干預切斷美企對華為等中國公司的供應關係，中國絕不會任其胡作非為，而不採取報復行動。

美媒：不可能用稀土反擊

另有文章指，美方企圖用盡蠻力扭曲全球供應鏈，剝奪牽繫中國企業生存的技術產品供應，霸道行徑令全球嘩然。面對美國這一連串舉動，中國政府始終堅持原則立場，重申“不願打、不怕打、不得不打”。

有外媒認為，包括美國在內的一些西方國家，早在2010年中國對日本使用稀土作武器開始，已戰略囤積稀土元素和使用稀土元素的零配件。有專家指出，若找不到可替代的產地，美國不可能擺脫對中國稀土的依賴。

不過，美國財經新聞網站CNBC認為，中國難以用稀土反擊美國。CNBC引述布朗兄弟哈里曼公司外匯策略主管贊特拿指出，美國每年僅入口4000噸稀土，僅佔中國向全球出口的不足4%。

中抗議美濫用世貿條款

針對特朗普政府封殺華為一事，中國政府指控美國濫用世界貿易組織（WTO）的國家安全豁免條款，並警告美國這可能對全球貿易體系產生嚴重影響。

WTO市場准入委員會會議昨天在日內瓦舉行，中國指控美國違反世貿規則，並敦促特朗普政府立即解除對中國企業的所有單方面制裁措施。

特朗普早前發布行政命令，禁止美國企業購買華為設備，並指華為可能被納入中美貿易協議中；商務部也把華為和關系企業列入貿易黑名單。

恢復資格？ 華為重現SD協會會員名單

華為遭美國政府列入貿易黑名單後，被制訂SD記憶卡標準的SD協會除名。不過，中國傳媒今天發現，華為公司的名字再次出現在SD協會官網的會員名單中，意味華為的會員資格已被恢復；對此，華為暫未回應。

SD協會負責制訂生產SD卡標準規格及推廣相關技術，非簽約會員將無法製造及銷售SD卡相容設備。日媒上周發現，協會網站會員企業名單上的華為消失，引來外界對於華為新手機或將無法安裝microSD卡插槽的疑慮。