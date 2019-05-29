【西甲聯賽】突然又驚傳假球案 勞爾布拉沃等被捕

（馬德里29日訊）西班牙警方週二展開代號為“家園”的行動，以涉嫌操縱比賽為名逮捕了數名西甲、西乙聯賽球會的現役和退役球員及工作人員。

據西班牙媒體報道，被捕的球員中包括前皇家馬德里西班牙後衛勞爾-布拉沃、出身皇馬青訓營的卡洛斯-阿蘭達、幾週前剛宣佈從華拉多利退役的博爾哈-費爾南德斯、科羅納球員伊尼戈-洛佩斯、赫塔菲球員薩伊斯等。

其中，勞爾-布拉沃被認為是與操縱比賽有關的小集團的頭目之一。

勞爾-布拉沃出自皇家馬德里青訓營，並曾經在球隊踢6個賽季，為皇馬出場132次，踢入4球助攻4次，還曾經贏得了2001/02賽季的歐冠及2002/03賽季、2006/07賽季的西甲冠軍。

與這些球員同時被逮捕的還包括韋斯卡主席拉薩奧薩，及該球會的醫療部門負責人。警察在當日上午還搜查了韋斯卡的辦公室。

到當日下午為止，共有9人被捕，其中6人在錄口供後仍在羈押中。

華倫勝華拉或涉假

警方認為，至少3場西甲比賽有受操縱的痕跡；此外，西乙和西丙也有數場比賽受到影響。

西班牙媒體認為，2018/19賽季西甲最後一輪華倫西亞客場2比0戰勝華拉多利一戰，或是遭到操縱的比賽之一。

據透露，被逮捕的球員和球會工作人員涉嫌與博彩機構勾結，通過操縱比賽來非法獲利。

西警方確認，目前“家園”行動仍未結束，未來或將有更多嫌疑人被逮捕。

西班牙法院將以團夥犯罪、洗錢等罪名對涉案的嫌疑人提起訴訟。

據《馬卡報》報道，對於曝出的假球事件，西甲主席特瓦斯表示：“球員等人被抓是我們檢舉的。足球世界的腐敗得結束了。”

賭球在歐洲是合法的生意，但是足球從業人員操縱比賽，以博彩的方式謀取私利是被杜絕的，同時也是違法行為。