【中東局勢升溫】 伊朗無懼與美開戰 外交部：看不到談判希望







（德黑蘭、華盛頓29日訊）中東局勢劍拔弩張，美國總統特朗普在對伊朗“極限施壓”之際，又不斷釋放“和解”信號，惟伊朗不為所動。伊朗革命衛隊昨天聲明，美國近年未有增強軍事實力，伊朗無懼與美國開戰。外交部則表示，伊朗看不到與美國談判的希望，但政府亦不覺得局勢有任何緊張或爆發衝突的可能，暫時無需外界調停伊朗與美國的關係。

就在此前一天，美國總統特朗普表示有可能與伊朗就核計劃達成協議。

稱敵人已不如以往強大

伊朗革命衛隊發言人謝里夫表示，革命衛隊並不支持參與任何戰爭，但強調革命衛隊同時無懼開戰，形容伊朗已準備充足來保衛國土安全。他又提到，敵人並沒有比以往更強大。

另一邊廂，伊朗外交部發言人穆薩維則淡化與美國爆發軍事衝突的可能。他指出，對於中東局勢的有關擔憂都是由他人製造。至於近日有國家表示願意介入調停，穆薩維提到，伊朗正聆聽其他國家的意見，但迄今未有收到任何特別信息。

穆薩維同時指出，若伊朗未獲放寬制裁，將認真採取下一步行動，意味有可能拒絕遵守核協議其他內容。

情報指伊研發大型武器

此外，有指德國情報部門發現，伊朗打算研發大殺傷力武器。霍士新聞引述德國巴伐利亞情報機構一份本月出爐、長335頁的報告指，伊朗尋求打造大殺傷力武器，並透過與德國的高科技公司建立商業關係，以取得製造武器所需材料，形容伊朗“危險”。

美國總統特朗普周一訪問日本時表示，從日本首相安倍晉三口中得知關於日本與伊朗的首腦會談計劃，知道日伊領導層關係良好，若伊朗願意，華府也願與伊朗對話，並認為沒有人想看到可怕的事情發生。不過，伊朗隨即回應指，目前無計劃與美國談判。

為以巴和平新計劃鋪路 庫斯納出訪中東

中東局勢持續緊張之際，美國白宮表示，總統特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納（圖）已出發前往中東訪問，希望為美國即將於6月底與巴林共同舉辦的經濟研討會，公布中東和平新計劃打頭陣。

白宮消息指，陪同庫什納出訪的官員，包括特朗普的中東和平談判特別代表、猶太裔的格林布拉特，以及美國伊朗事務特別代表胡克等。白宮方面表示，他們於周一起前往摩洛哥首都拉巴特、約旦首都安曼和耶路撒冷。而庫什納結束上述訪問行程後，將轉往英國倫敦，與前往英國進行國事訪問的特朗普會合。

據報導，特朗普預計下月25至26日在巴林首都麥納麥舉辦經濟研討會，目的是促進巴勒斯坦的安定繁榮，並同時公布他有關以巴和平的新計劃。

美廢買伊朗石油豁免權 中日等國紛離場

美國上月底宣布終止此前給予8個國家及地區購買伊朗石油的豁免權，據美媒報導，包括中國在內的直接買家已停止進口伊朗石油。

據《華爾街日報》報導，伊朗國會經濟委員會成員扎雷說，擁有豁免權的買家3月每天合共購買最多160萬桶伊朗石油。惟消息人士透露，自從美國宣布取消豁免權後，中國、印度、土耳其、韓國和日本已停止對伊朗石油的所有直接採購。

報導引述伊朗石油高層人士指，日韓在美國終止豁免前至少一個月，已收到最後一批伊朗石油；中國、土耳其和印度則在華府公布決定前3周收到最後一批石油。

另外，彭博社報導，一架伊朗運油輪正駛往香港，美國警告香港政府，若容許油輪靠岸或將面臨制裁。