好賭欠阿窿 父母不認子









（吉隆坡29日訊）單親媽媽深信兒子承諾會改過自新，過去2年每月“按期”替兒子償還52萬令吉大耳窿債務，但兒子死性不改又向大耳窿舉債，搞到她最後有家歸不得，在傷心絕望下，忍痛與兒子脫離母子關系，並呼籲大耳窿不要再找她的麻煩。

來自班登英達的單親母親陳文蘭（52歲），丈夫在20多年前去世，她單獨撫養一女一子長大成人。2年前，現年25歲的兒子李志祥（IT人員）染上上網賭博的惡習，並開始向大耳窿借錢。

“那時候，每一個月的20多號，兒子就會向他哭訴，說大耳窿的債務到期，要馬上還清，不然遲一天，開始計算利息後，就會利上加利，數額就會越滾越大。”

她說，兒子一再承諾會改過自新，並保證會戒賭，因此，過去2年，她每個月都到處借錢替兒子還大耳窿債務。

過去2年，因為她都如期還錢，兒子所欠的大耳窿債務都沒有出現過利上加利的情況，而在這種情況下，她總共為兒子付還52萬令吉的債務。

她說，今年3月23日是她最後一次替兒子還債務。“那時，我把兒子揪到張天賜的面前求助，兒子也當場發誓不會再賭，不會再借大耳窿。在張天賜的斡旋下，原本3萬多令吉的債務也獲得折扣至2萬5000令吉，我也當場幫他償還該筆債務。”

漏夜與女兒搬遷

“當時兒子雖然口口聲聲保證說不會再犯，但他在離開馬華公共服務及投訴局之後，就不告而別，不再回家，而我在3月23日，從外坡回到家後，看到住家院子到處都是寫著大耳窿手機號碼的紙張時，才知道兒子又再借錢了。”

她說，基於擔心大耳窿會找上門，她當時就漏夜與女兒搬遷，有家都歸不得。

陳文蘭今日向馬華公共服務及投訴局主任拿督斯里張天賜求助，宣告與孩子脫離關系，要求大耳大窿“冤有主、債有頭”，誰欠錢就去找欠款者算賬，不再騷擾她們的生活。

曾助還8.2萬 再欠逾10萬 夫婦與兒脫離關係

52歲的陳生發和49歲的羅美香也因為無法再替兒子還大耳窿債務而要與30歲的兒子陳國良脫離關系。

羅美香說，陳國良是7個孩子中的老二。他們不知道兒子為何會與大耳窿借錢，他們曾經多次追問兒子，並質問他是否賭博欠錢，但兒子都否認，還曾經惱羞成怒的斥責父母不相信他。

羅美香說，家人是去年11月才驚覺兒子欠大耳窿8萬2000令吉的巨款。“當時兒子拿著許多藥丸，要我們幫他還債，說大耳窿已經迫到他無路可走，如果我們不幫他還債，他就吞藥自殺。”

她說，家人當時只能向親朋戚友東湊西借的替他還了8萬2000令吉的債務。

她說，在家人替兒子付清了大耳窿債務後，他們以為一切雨過天晴，但沒有想到兒子還是繼續借貸。今年5月，兒子丟下公司車，不告而別，隨後大耳窿找上門，才驚知兒子又借大耳窿，而且還是向43組大耳窿借了10萬8000令吉的巨款。

大耳窿鐵鍊鎖家門

“5月的時候，有一組大耳窿找上門，要我寫下欠條，還揚言不還錢就會鎖我屋子、噴潻，結果2星期後，他們果然用鐵鍊鎖我家的鐵門。”

她說，由於家里僅有她與因為腳痛而在10多年前就無法工作退休在家的丈夫，以及2名小孫子而已，他們在害怕下，也只能另覓地方居住。

另一方面，張天賜表示，陳國良曾在4月29日找上他，要他幫忙向大耳窿說情，讓他分期付款慢慢還。“我當時問他，你欠下如此大筆款項，要如何慢慢還，他無法回答，隨後就離開。”

張天賜說，根據向他投訴的數據，華人向大耳窿借貸的案件越來越多，單是今年迄今，已經接獲185宗，涉及2330萬令吉的借貸，當中152宗的借貸人是華裔，占80%。