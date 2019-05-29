【大馬列貨幣觀察名單】沒操縱令吉 國行稱不影響經濟





（吉隆坡29日訊）國家銀行指出，美國將馬來西亞列入貨幣操縱觀察名單，並不會對我國經濟構成影響。

“馬來西亞的經濟受到雄厚的經濟基礎支撐而保持強韌，包括浮動匯率與強勁外部平衡所帶來的靈活性。”

美國財政部於周二向國會發布半年度外匯報告，有9個國家被列入觀察名單內，除了馬來西亞，其他則是中國、德國、意大利、愛爾蘭、日本、韓國、新加坡和越南。

國家銀行今日發文告指出，馬來西亞支持自由和公平貿易，也沒有實行不公平的貨幣措施。

“馬來西亞採用浮動匯率制，令吉兌換率由市場決定，不依賴出口競爭力。”

不依賴出口競爭力

國家銀行指出，誠如美國的外匯報告所說，國家銀行於過去數年的干預一直是在外匯市場的兩個方向。

“任何干預措施都限於確保打造一個有序的市場，並避免可能影嚮宏觀經濟穩定的匯率過度波動。令吉多年來面對多次大幅升值與貶值的事實，印證匯率的靈活性。”

國家銀行說，作為一個小型且高度開放的經濟體，馬來西亞的國際收支經常賬戶受到內部及外部發展的影嚮，包括周期性與結構性因素。

國家銀行指出，約一半的馬來西亞貿易順差是來自原產品出口，這主要是受全球需求與供應的影嚮，而不是匯率。

“至於制成品順差，其中一部分是受到馬來西亞長期存在的大型出口導向型跨國公司所驅使，因此，經常賬戶盈餘反映馬來西亞經濟的多元特徵。”

馬幣兌美元今日走低，截至上午11時50分報4.1995令吉，低於週二的4.1870令吉；與去年底的4.1340令吉相比，馬幣今年已貶值1.6%。