2600萬國人活躍於臉書 首相：有助開拓商機

（吉隆坡28日訊）首相敦馬哈迪說，活躍於臉書的馬來西亞人截至3月已增至2600萬人，可以讓中小型企業從中開拓商機，甚至可以開發全球市場。

他說，2016年的數據顯示，活躍於臉書的馬來西亞人，每個月約有1800萬人次，即有81%的馬來西亞人上網，當中的94%通過臉書發現產品及認識品牌，而有62%會在認識與了解產品及品牌之後購買。

他於今日下午為馬來西亞臉書公司主持開幕時說，政府鼓勵任何把馬來西亞打造成數碼服務及通訊中心的投資與合作計劃，並會提供獎掖。

馬哈迪表示，網絡及社交媒體平台無疑已在推廣開放與包容方面扮演重要角色，這也是推動經濟成長的主要元素。

假新聞比恐怖主義糟糕

他指出，與真相相比，70%的假新聞更加可能被轉發。虛假的政治新聞所帶來的影嚮比恐怖主義、自然災害、科學、都會傳聞或金融等消息更糟糕。

“根據貿工部的數位經濟計劃，謠言的散播比真相來的更加廣泛、迅速及深入。”

馬哈迪說，越來越多的網絡被濫用以及出現違規與罪行的事件，尤其是通過社交媒體平台。

他說，今年較早前公布的一項社交媒體網路罪案，網絡罪犯通過挖礦劫持（Crypto jacking）及僵屍網絡（Botnet）每年賺取近32億5000萬美元。

“對馬來西亞來說，這是一項警鐘，因為在面對惡意程式或軟件的經驗上，我們還不夠。”

因此，他說，新政府會重新加強在這方面的能力，以及專註於數碼經濟的發展，協助企業邁向國際。