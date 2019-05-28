國能技術問題致電費漲 楊美盈：若證實出錯必對付

（布城28日訊）能源科藝環境部長楊美盈聲稱，5月份之所以會發生電費暴漲的問題，原因是出在國能出現計算技術問題所導致；因此，能源委員會需兩周時間調查用戶的投訴個案，若發現是國能的錯，將採取法律行動對付國能。

她今午與能源委員會高層召開會議後表示，電費計算有問題，因國能太大意；這屬技術問題 。

她促受影嚮的用戶向國能投訴，以便國能和能源委員會展開調查工作 ；當局會確保那些收到不合理電費單的用戶的投訴個案，都獲得處理。

委員會針對用戶投訴發通令

楊美盈強調，每一宗投訴個案都會調查，並會整理完整報告。最重要的是，用戶要向國能投訴，國能必須負起責任。

她表示，依據法律，能源委員會可針對用戶的投訴向國能發出通令，以採取必要行動解決引發的問題。

“根據1990年電供法令第9C條文，國能須符合供應水平標準和供電服務。若發現國能違法，該委員會可採取法律行動。”

“根據有關法令條文，法庭可宣判電供業者如國能，罰款高達2萬5000令吉，若國能沒及時糾正問題，可面對每天針對一個個案罰款高達500令吉。”

用戶多付電費下月回扣

針對若有用戶不滿電費價格飆漲，可否延緩繳付電費的提問，能源委員會主席法茲闡明，依據法律，用戶須在收到電費單的一個月內繳付電費，若是有多付，國能會在下月的電費單中扣除。

楊美盈希望用戶，能給予其部門兩周時間與國能商討如何解決上述問題。若用戶沒有獲國能善待協助處理投訴，也可向委員會投訴。

她說，能源委員會今早與國能討論了電費飆漲問題，並說明電費飆漲的3大理由，其一是計算電費天數超過30天，如有一些用戶是計算38天的電費。

但部長並沒有說明國能解釋的全部理由，僅提到，該部將在完成報告後才公開內容。

法茲同樣拒絕進一步透露他與國能交涉的內容，只回應他並不滿意國能的解釋，並會展開調查工作。

電費漲無關安裝智能電表

楊美盈駁斥前首相拿督斯里納吉指電費飆漲，是因為與政府落實不平衡成本轉嫁機制（ICPT）的說法。

她強調，電費飆漲僅發生在5月份，與新安裝的智能電表無關，因為智能電表目前只在馬六甲試跑，但受影嚮的用戶卻是來自全國各地。

根據能源委員會資料，截至5月28日，能源委員會共接獲286宗投訴案件，上個月只有17宗、3月12宗、2月5宗及1月8宗。

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