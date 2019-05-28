電召車司機遭劫殺 ​2乘客落網 供出棄屍處

（亞庇28日訊）失蹤數天的27歲電召車司機證實遭人謀財害命，屍體被棄置在亞庇鄰縣鬥亞蘭。警方已逮捕兩名嫌犯，並將進一步調查兩人是否曾吸毒及劫殺哈納菲的過程。

沙巴州警察總監拿督奧瑪曼馬表示，根據Grab電召車公司提供的資料，死者莫哈末哈納菲最後一次載送乘客的記錄是24日淩晨4時，從翠鳥園接載乘客，目的地為鬥亞蘭。

昨晚9時50分，警方在1Borneo商場停車場逮捕兩名嫌犯，其中一名是24歲本地男子，另一人是20歲外籍男子。兩人皆無業，他們已招認劫財殺人，並將屍體丟棄在鬥亞蘭。

奧瑪今日在記者會說，鬥亞蘭警方昨日接獲民眾投報，指在鬥亞蘭沙班達（Sabandar）發現一具男性屍體。

****屍體高度腐爛難辨認

“警方有通知哈納菲的家人辨認遺體，但屍體高度腐爛，家屬無法確認死者身份，所以警方採集了指紋樣本，並且準備進行脫氧核糖核酸（DNA）檢驗屍體是否司機。”

目前，警方援引刑事法典302條文（謀殺）調查，今天將向法庭申請延長扣留2名嫌犯。

奧瑪表示，哈納菲於本月24日與家人失聯，以屍體腐爛程度推測，估計他是在當天遇害身亡。

昨日報導，哈納菲於上周五淩晨出門後，與家人包括女朋友失去聯絡；26日淩晨12時30分，女友和友人在實邦加華美園的齋戒月市集停車場發現他的車子，車內包括駕駛盤上、鏡子和手剎車器上都有血跡。