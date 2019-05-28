2桌球中心偷設網賭 警捕2看場 斷電阻營業

（八打靈再也28日訊）2家由外籍看場的桌球中心掛羊頭賣狗肉，門面經營桌球中心，私下卻開設網絡賭博中心，雖然多次遭警方取締，但依舊冥頑不顧。這回警方再次上門突擊時，除了逮捕2名分別是印尼籍及孟籍的看場之外，也直接切斷中心的電源，以杜絕業者重操舊業。

雪州警察反風化、肅賭及私會黨取締組（D7）於今早11時30分，先後到首邦工業花園（Taman Perindustrian Subang）TS6/9路的一間桌球中心，以及另一間豪華桌球中心展開取締行動。

該組主任阿茲米說，他率領2名警官及6名警員，先突擊曾被警方取締3次的首邦工業花園的一間桌球中心，起獲15台手提電腦及一些桌球工具，並逮捕一名印尼外勞（25歲）看場。初步調查顯示，這間桌球中心里面的一間暗房，相信是3個月前成立來進行網絡賭博活動。

他指出，警方隨後突擊檢查另一家豪華桌球中心，現場除了逮捕一名三十餘歲的孟加拉看場員，也起獲7台手提電腦及5台平板電腦。調查顯示，桌球中心甫經營5個月，而網絡賭博中心則是2個月前偷偷經營，盡管警方已在一個月突擊過該中心2次，但集團依舊開門營業。

“警方相信集團每日能從賭博中心賺取5000至1萬令吉收入。為了以防警方突擊取締，桌球中心入門處需使用通行卡，而暗房則以鏡子為掩飾，內部裝有多架閉路電視。”

阿茲米說，雖然此次警方沒有逮捕到業者及顧客，但警方也請隨行的國能公司職員切斷2間店的電源，讓業者無法繼續營業。