開鎖費2.5元 每分鐘30仙 共享滑板車進軍大馬





（吉隆坡28日訊）新加坡共享電動車品牌Beam進軍馬來西亞，正式在吉隆坡推介共享電動滑板車服務，為民眾提供一個新的代步工具選擇。

企業事務副主席克裏斯休斯頓在推介禮上說，共享電動滑板車已是一個趨勢，成為民眾的代步工具，可快速到達目的地及有效節省成本。

他提到，公司的電動滑板車設有衛星導航系統，可追蹤滑板車的位置，而且每個區的工作人員會巡邏，及根據衛星導航系統尋回滑板車。

他披露，為避免使用者胡亂停放滑板車，公司已獲吉隆坡市政局發放準證，允許使用者將滑板車停放在指定地點。

沒停指定地點罰10元

他稱，用戶使用完畢後，須將滑板車停放在指定的停放點，如果用戶隨意停放，就會被罰款10令吉。

克裏斯休斯頓接受媒體訪問時聲稱，公司在去年12月已在大馬試跑共享電動滑板車服務，至今註冊的用戶超過1萬人，而註冊人數不斷增加，相當受歡迎。

他指出，根據民眾反應，可看到共享電動滑板車服務的需求。因此，他相信這項服務在吉隆坡可取得成功。

至於用戶使用滑板車時的安全問題，克裏斯休斯頓回應說，公司有對每輛滑板車時速進行了控制，即最高時速為20公裏，目的是要確保使用者的安全。

“此外，我們必須教育用戶，必須在腳車通道或行人道上方可使用；同時，為了安全起見，我們建議用戶行駛時戴上安全帽。”

他透露，至今為止，公司沒為用戶提供安全帽，但他希望能做到人人一個安全帽在手的境界。

Beam電動滑板車最高時速為20公裏，續航裏程可達60公裏。

用戶必須下載“BEAM”手機應用程式，註冊為會員和輸入信用卡資料，在無需繳付抵押金的情況下，便可騎行滑板車。

每次騎行的開鎖費為2令吉50仙，每分鐘為30仙。