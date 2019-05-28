楊美盈痛斥本地商叛國 60洋垃圾貨櫃送返來源國

（巴生28日訊）能源科藝環境部長楊美盈聲稱，政府將會在近期內遣送60個洋垃圾貨櫃返回來源國；她也痛斥串通進口洋垃圾的本地商人是國家環境的“叛國者”，應受法律的制裁。

她今早前往巴生西港，親自監督將洋垃圾貨櫃送回來源國後召開記者會提到，這60個洋垃圾貨櫃來自先進國，包括英國、美國、日本、中國、西班牙、加拿大、荷蘭、德國、沙地阿拉伯、新加坡、挪威及法國等地。

她披露，環境部目前已鑒定有123個貨櫃是屬於再循環塑料項目的貨櫃，其中重達3000噸的60個貨櫃確定為洋垃圾，其中5個貨櫃已送回西班牙。

“當中的10個貨櫃的450噸洋垃圾已完成調查工作與程序，必須在14天內運回來源國，而進口商須承擔遣送的成本；另外50個貨櫃還在調查程序中，但也會在近期內送回來源國。”

楊美盈指出，這10個貨櫃的洋垃圾除了來自先進國，竟然還有來自發展中國家的孟加拉，讓她感到驚訝不已。

部分貨櫃竟來自孟加拉

她痛批有些商家嘗試“混水摸魚”，將洋垃圾藏在一般可循環的垃圾貨櫃內的後方，企圖魚目混珠蒙騙過關。

她強調，所有洋垃圾進口都涉及到本地商家，他們的行跡可謂如同叛國，須受到制止，並接受法律制裁。

她表示，被鑒定的貨櫃都是裝著非同性質的洋垃圾，全是無法再進行循環的塑料，這已抵觸1974年環境素質法令。

涉及商家應受法律制裁

“政府原本可通過巴塞爾協議向垃圾出口國訴諸法律責任，但有關程序復雜且耗時，所以，政府會援引1974年環境素質法令，強制進口商須在14天內將垃圾運回原產地。”

英公司2年運1000貨櫃到馬

楊美盈揭發，環境部調查發現，有一家來自英國的回收公司在過去兩年內，前後共運了重達5萬公噸的1000個貨櫃到來大馬，這些貨櫃都裝有垃圾袋。

她說，先進國將洋垃圾運到發展中國家，會讓先進國人民誤以為發展中國家“專門”處理洋垃圾。

她表示，先進國人民“以為”他們愛護環境，在資源回收處理的非常好，殊不知這些洋垃圾都是運送到發展中的國家去。

她強調，發展中國家不應遭先進國欺負，希望先進國可重新檢討處理洋垃圾的方式，停止將洋垃圾送到發展中國家。

“我的部門將整理出資源回收公司的名單，並將這些名單送到相關的政府單位進行調查。”

“盡管我國是發展中國家，但絕對擁有享有幹凈空氣與水源的權利；政府絕不會因此而妥協，一定會確保我國不會成為世界洋垃圾場。”

逾150洋垃圾工廠關閉

楊美盈提及，實際上，環境部與其他的政府單位合作，從去年7月迄今，便已關閉了逾150間的全國各地的洋垃圾工廠。

針對逾200名雪邦居民抗議在區內洋垃圾場死灰復燃的問題，楊美盈聲稱，她已下令展開調查。她說明，不是所有的回收場都是洋垃圾場，不過她已下令相關部門須展開測查工作。

至於日前有報導指怡保從英國進口洋垃圾，楊美盈解釋，有關的地點屬於垃圾處理場，而垃圾確實來自英國。

她指出，這批來自英國的垃圾原本在雪州瓜拉冷嶽的一家非法洋垃圾廠，較後因被勒令關廠而被轉運至怡保垃圾處理場。

她補充，她已聯絡了英國最高專員署如何處理有關垃圾的問題，並確保此事不再重演。