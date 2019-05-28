包庇羅里業者 9官員控164罪













（北海28日訊）涉嫌向羅里業者收取賄賂金以包庇他們不受執法，陸路交通局（JPJ）檳州分局8名官員及前公共交通委員會（SPAD）一名官員今日在北海法庭面控貪污罪，共面對164項控狀，涉及賄賂金共13萬5810令吉。

9名被告年齡介于32至46歲，官階介於19至22級，涉及賄賂金數額最高2萬4100令吉，最低4210令吉。

其中第二被告莫哈末費道斯（46歲）面對最多控狀，共33項控狀；而面對最少項控狀的是第七被告卡迪尼（32歲），共11項。

被告在今早7時來到北海法庭後，便在停車場和律師討論案情，過後用各種方式避開媒體拍攝進入庭內，有者戴口罩、鴨舌帽、連衣帽或拉高衣領來掩飾樣貌。

開庭前，反貪會官員把一箱箱的證物搬進內庭，作為呈堂證據。由于被告人數眾多，加上被告家屬也來法庭，導致庭內椅子不敷應用 。

各種方式避攝記

由於控狀太多，法庭共安排3名通譯員輪流念控狀，整個提控程序共耗費4小時。

根據控狀，被告們在2015年至2018年，多次在不同的時間及地點，接受兩間公司董事的賄賂，以作為不對該公司羅里可能違法採取執法行動，因而抵觸2009年反貪污法令16(a)（B）條文，而每一項控狀都有一項觸犯刑事法典165項條文的替代控狀。

一旦罪成，被告最高可被判入獄20年及罰款賄金的5倍，或罰款1萬令吉，視何者為高。

7月2過堂

此案件審理法官是妮占，主控官為斯哇拉仁副檢察司。妮占隨後將所有案件訂在7月2日過堂。