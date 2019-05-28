王超群：沒兩樣 希盟國陣皆種族主義





（雲頂28日訊）對希望聯盟政府難以擺脫種族和宗教主義的桎梏，同樣限於狹隘的種族主義框框內，教總主席拿督王超群狠批與前朝政府根本沒兩樣。

他今日在雲頂國際會議中心舉行的教總第68屆會員代表大會上致詞時，直指希盟政府在抗衡種族和宗教極端主義的課題上，顯得力不從心。

他說，更讓人無法接受的是，希盟政府內的一些領導及政黨，甚至高調擁抱種族和宗教主義，延續前朝的舊思維，走回老路，已經完全違背新馬來西亞強調全民平等，宗教和諧的理念。

“教總理解新政府並非一朝一夕就可以達到國家改革，需要時間做出改變，按部就班，循序漸進，帶領國家走向正確的軌道；但令人擔憂的是，人民看不到政府有實施改革的決心和方向。”

延續前朝舊思維

他指出，在許多課題上，希盟政府的立場反復，許多政黨領袖也一改過去敢怒敢言，仗義執言，為民請命的作風。

“或許他們是基於選票的考量，不過，這卻又陷入種族和宗教主義的泥沼，與前朝政府根本就沒有兩樣。這是大家非常失望的事。”

王超群以教育部長為例說，馬智禮將廢除大學預科班固打制與聘請不諳中文土著的言論混為一談，更肆無忌憚發表非土著富有論，因此可以選擇報讀私立學校的談話，已經歪曲事實。

他說，政府在大學預科班固打制課題，將原有2萬5000人的學額增至4萬個，已經把相關的距離拉得更加大，並保留固打制的做法已惹人非議。

“雖然網上出現不少對教育部長的批評，但最近人們也看到教育部長，發表自己曾經到富有的華人家里借書，其思維未曾改變。”

除了誤導國民，他認為，教育部長的談話更挑起族群之間猜疑和矛盾，導致族群的分化，嚴重破壞國家的團結，事情的發酵和演變更導致種族兩極化的緊張氣氛。

“就連政府內不同的政黨也互相指責，無法理性看待問題，當中由首相敦馬哈迪所領導的土團黨青年團執委甚至還提出廢除母語學校的極端言論。”

“遺憾的是，政府及各執政黨的領導層至今都沒有采取必要行動加以遏制，似乎是默許事件繼續延燒，這對國家的發展絕對是不利的。”

王超群說，新馬來西亞是全民所期待的改變，是促成歷史上第一次政黨輪替的根本原因。雖然國人在開始階段確實看到新政府在體制改革和打擊貪腐上的努力，可惜過後卻是後勁不繼，停滯不前，甚至呈現走回舊路的跡象。

他說，在族群平等權益的課題上，政府的立場反復，包括不簽署《消除一切形式種族歧視國際公約》及《羅馬規約》。

政府立場反復

他坦言，新政府過去一年的表現，與人民的期待相差甚遠，仍有許多需要改進的地方，這對新政府而言，是一個重要的提醒。

“教總希望，政府能夠正視民意，做出改善，以繼續贏得人民的支持。”

王超群說，倘若新政府一再強調與前朝政府不一樣，就應該以行動來證明，徹底拋開前朝的舊思維，讓人民真正感受到新政府的不同之處。

“最基本的就是必須定下明確的改革大方向，例如落實全民平等，那麼政府就應言出必行，所有的施政都必須朝著這個方向發展，絕對不能閃爍其詞，反反復復，或是選擇性的處理問題。”

他表示，政府若有意做出改變，肯定會面對許多挑戰和困難，但只要是對國家和人民有利，一定會得到人民的支持，並作為政府最強大的後盾。

他也促請政府站穩立場，致力於落實新馬來西亞，並采取嚴厲的行動來制止種族和宗教極端主義的橫行，絕對不能妥協，否則將會助長這些極端分子的氣焰，嚴重撕裂我國的多元社會。

“教總也嚴厲譴責巫統和伊斯蘭黨為了本身的利益，不顧我國多元的國情，蓄意操弄種族和宗教情緒，以達到沖擊政府的惡劣行為。”

教總堅守捍衛華教

王超群強調，自1951年成立以來，教總一直堅守捍衛華文教育的使命，確保華教永續發展。

他說，教總在出現不利華教的政策時必定會提出反對和據理力爭，也因此一直被政府視為眼中釘，甚至被標簽為“反政府”，並因而遭到抹黑和不友善的對待。

他說，教總在換政府後對新政府有很大期待，以為華社會得到公平的對待，可是一年後的今天還是要繼續捍衛華教的發展，因為當出現不公平的政策，教總必須嚴加批評，不管誰作政府。

“教總向來都是超越政黨，並在合情合理合法的基礎上，爭取華教應有的平等權益。”

王超群說，教總希望新政府能同理教總，勿因為提出不同的意見或是批評政策，而視教總為眼中釘，甚至指控教總蓄意和政府作對；因此，教總希望政府能以開明態度，看待這問題。

“教總提出的建議或反對某項政策，全因為解決華教問題，促進國家教育整體發展；教總希望希望政府正面看待教總的用心和諫言，不要動輒扭曲教總的本意，或將其設為對立面。”

他也促請政府關注校長和老師因為對外發表談話，而被警告的事件。

他說，有些校長在接受媒體采訪有關師資短缺或其他課題，當新聞見報後，他們接到教育部或教育局警告不能對外發言。

“這些壓制言論自由的事件早於在前朝政府期間就已經發生，但換了新政府，卻依然延續這種不當的做法。這並不符合新政府強調透明、聽取民意和言論自由的新思維，相對而言更是對新政府的諷刺。”

“教總希望政府做出改變，這樣才能彰顯和前朝的不一樣，並取信於民。”

華教前景不容樂觀

教總認為，華教的前路依然是崎嶇不平，困難重重，前景不容樂觀。

教總主席王超群指出，希望聯盟政府在國家當前的發展局勢下，是無法走出單一源流教育思維和種族主義的框框。

“從承認統考證書的拖延、政府重提華社強烈反對的宏願學校計劃和英文教數理政策及默許廢除華淡小極端言論叫囂等事件，看出端倪。”

他說，華小於過去一年一直都面對師資不足問題，卻沒有看到新政府采取積極的行動來解決師資短缺，更遭的是，連聘請臨教的撥款也沒有，情況比過往更為嚴重。

他說，雖然教總已就此事於4月12日和教育部副部長張念群會面討論，副教長在聆聽教總匯報後也表示會申請特別撥款，讓相關學校聘請臨教填補空缺，惟教育部直到今天都沒有進一步消息。

他說，教總希望副教長能加速跟進腳步，盡快解決師資不足的問題。

促制定公平教育政策

教總促請政府制定公平對待各族群母語教育的國家教育政策。

王超群說，自建國以來，政府的教育政策都偏重單一語文源流學校，充斥狹隘思維，邊緣化華教和淡米爾文教育，以致許多問題包括師資短缺、撥款不公、建校困難重重等，數十年來都無法獲得解決。

他表示，作為國家教育一環的華教，對國家發展付出很大貢獻。除了華裔子弟，目前在華小就讀的非華裔學生約有9萬5000人，占了學生總數的18%。因此，華教是政府必須關注的重要課題。

“教總希望政府能夠以新馬來西亞的思維，重新制定一個符合我國多元種族、文化和宗教國情的教育政策，包括全面檢討和修正《1996年教育法令》，明文保障各族群母語教育的發展，包括華小、華文獨中和國民型中學都獲得平等的待遇。”