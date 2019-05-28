《法證IV》刪光黃心穎再開鏡 黃浩然撇重拍爆粗

（香港28日讯）黄心颖下马、汤洛雯上车！

黄心颖上月爆出偷吃人夫许志安的“安心事件”后，形象大毁，避走美国，引发外界狠批，无线决定抽起她主唱的处境剧《爱·回家之开心速递》主题曲，又将她参演的《法证先锋IV》和《牛下女高音》换角重拍。

其中比较严重的是《法证先锋IV》，删走黄心颖戏分之后需重拍50组戏，斥资过1000万港币（约533.5万令吉）以上。剧组周二于将军澳电视城再次举行开镜仪式，无线高层杜之克、监制梅小青率领黄浩然、谭俊彦、陈炜、郑俊弘、杨柳青及陆诗韵等演员出席，并介绍汤洛雯出场，取代黄心颖演出。

重拍领足酬劳

入行多年的监制梅小青亦表示第一次经历这种情况，感谢演员们发短讯支持，且珍惜公司再投放上千万制作费重拍。“没有最好，只有更好，我们赢到良心电视台的美誉。”梅小青也说艺人重拍戏分会领足酬劳。

与黄心颖对手戏甚多的黄浩然，有说受牵连的他气到爆粗，他受访时不禁“唉”一声。“怎会爆粗，对谁爆，进厕所爆呀？ 之前我没刻意回应，这次是真正回应，因为当事人已受很大影响，自己不方便讲太多，我放假跟家人去旅行时知道这件事，最担心不是我一个人，而是整个团队，担心电视剧出不到街，当时有传短讯给小青姐问怎样帮忙。”至于有否气心颖？“没得气，我跟她没有联络，我们是局外人不便评论，我们没生气，跟她都是朋友，只是觉得可惜，大家努力怕会白费，庆幸有得补拍。”

黄浩然表示会重新调整心理，将之前的戏抹走，跟汤洛雯擦出火花。“靓汤（汤洛雯）都很有经验，我不会再拿跟心颖对戏的感觉出来，知道她很急埋位，所以开工前会跟她围读剧本”。（CKS）