敦馬：若今年完成水供重組 各州38億欠款取消

（布城27日訊）國家財政理事會宣佈，取消各州政府從2001年開始到2018年12月31日拖欠“鄉區水供計劃”高達38億令吉的貸款，但有關州屬必須於2019年12月31日前完成水供資產的重組。

馬哈迪在財政部主持國家財政理事會會議後召開的記者會上說，各州所欠的數額都不同，但聯邦政府不會再通過低息貸款形式為鄉區水供計劃提供資金，而是通過鄉區發展部分配補助金。

他說，政府希望此舉有助於加速水供服務重組，減輕各州的年度財政負擔，同時確保人民持續享受長遠的利益。

他說，鄉區水供計劃的目的是讓鄉區的人民能享用淨水，因此，州水供公司將可以專注在改善水供服務。

馬哈迪說，國家財政理事會也同意於今年批准額外的60億令吉，資助經濟、基本設施、生活和諧發展水平（TAHAP）的新支付機制，以用於保護森林與海洋，並幫助低收入的州屬增加收入。

“理事會也同意從今年起讓各州屬分享50%的旅遊稅，以便各州屬可以用來推廣各自的旅遊、建設旅遊設施以及改善旅遊的統計報告。”

他指出，政府非常關注道路使用者的安全，所以將會提升“道路系統計劃”（MARRIS）管理程序指南，包括增加費用以維修未達到工程局最低標準及未在MARRIS系統中註冊的道路，以及改善道路、橋樑、溝渠，但有關費用不得超過之前一年的總維修撥款的15%或1500萬令吉，視何者為低。

“雖然聯邦政府的財政負擔將因這些措施而或多或少加重，但總額還在可負擔的範圍。”

20%東鐵工程頒土著承包商？馬哈迪：政府還未決定

針對馬來西亞土著承包商協會促請希盟政府採取固打制，把至少20%的東鐵計劃公共工程項目分發給土著承包商一事，首相敦馬哈迪說，政府已決定讓本地承包商在東海岸鐵路計劃（ECRL）分一杯羹，至於有關工程是頒給土著或非土著承包商，政府還未作出決定。

他週一在財政部主持國家財政理事會會議後說，政府將會確保有本地承包商參與東鐵計劃的工程。

“但至於有關承包商是土著或非土著，政府還未敲定。”

馬哈迪於4月15日宣布，通過4月12日馬來西亞鐵道銜接公司及中國交通建設股份有限公司簽署的補充協議後，本地企業參與東鐵的固打，將從30%提高到40%。

過後，馬來西亞土著承包商協會主席拿督莫達沙末週日宣稱，如果政府在頒發東鐵工程時不保留特別固打給土著承包商，他們將很難與其他本地企業競爭。

莫達沙末說，目前有4萬2000名具備專業與高技能的土著承包商想要參與東鐵這項大型工程項目。

此外，詢及政府是否確定不發放開齋節援助金給聯邦土地局的墾殖民的問題時，馬哈迪說：“公務員確實有，就不確定他們（墾殖民）是不是公務員。”

他說，有關政府是否發放開齋節援助金給墾殖民的問題，媒體最好是詢問經濟事務部長拿督斯里阿茲敏。