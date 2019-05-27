獲獻議降路費沒達25% 敦馬：政府未定奪

（布城27日訊）首相敦馬哈迪證實，有私人公司提出調低大道過路費，以接管有關大道的建議，但政府基於調低的幅度沒有達到25%，因此還未對這建議做出決定。

他於今日在財政部主持國家財政理事會會議後，承認調低過路費確實是能夠令希望聯盟重獲民心的因素。

他說，若過路費調低，人民肯定會寬心，可是，由於有關費用是由政府來支付，政府將因此不寬心。

針對精英顧問理會主席兼前財政部長敦達在一訪談中聲稱，根據研究，政府有能力承擔調低過路費達25%的問題時，馬哈迪說，那是達因的看法。

“政府還沒有研究要如何把大道過路費調低25%，我不知道我們要如何收費。”

他坦承，希盟政府現在正面對問題，因為落實廢除過路費承諾，政府的負擔便將因此加重很多

“如果取消過路費，政府就必須動用300億令吉收購南北大道，300億令吉可以用來還債，以減輕政府的負擔。”

另一方面，馬哈迪說，政府已經決定讓本地承包商在東海岸鐵路計劃（ECRL）分一杯羹，至於有關工程是給土著或非土著承包商就還沒作出決定。

他在針對馬來西亞土著承包商協會促請希盟政府，保留東鐵計劃公共工程項目至少20%的固打給土著承包商參與的問題，如此表示。

馬哈迪於4月15日宣布，通過4月12日馬來西亞鐵道銜接公司及中國交通建設股份有限

公司簽署的補充協議後，本地企業參與東鐵的固打，將從30%提高到40%。

昨天，馬來西亞土著承包商協會主席拿督莫達沙末宣稱，如果政府不保留特別固打給土著，他們很難與其他本地企業競爭。

莫達沙末說，目前有4萬2000名具備專業與高技能的土著承包商想要參與東鐵這項大型工程項目。

此外，詢及政府是否確定不發放開齋節援助金給聯邦土地局的墾殖民時，馬哈迪答說：“公務員確實有，就不確定他們（墾殖民）是不是公務員。”

他說，媒體最好是向經濟事務部長拿督斯里阿茲敏問這個問題。