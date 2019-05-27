東姑安南控貪污案 9月3開審 將傳召30人

（吉隆坡27日訊）聯邦直轄區前部長拿督斯里東姑安南貪污案將於9月3日開審，控方屆時會傳召約30名證人供證。

副檢察司莫哈末費道斯於今日在高庭法官莫哈末納茲蘭面前進行案件管理後，向記者這麼透露。

“我無法告知準確的證人人數，因為可能有變動，但預料計會傳召20至30名控方證人。”

較早前，莫哈末費道斯告訴法庭，控方已根據《刑事程序法典》第51A條文，將案件所有文件交給辯方。

8月16日案件管理

他向法庭申請訂案件管理日期，以提呈證人供詞，法庭最終擇定8月16日。

東姑安南今日身穿峇迪短袖襯衫現身法庭，代表律師是拿督陳福全。

法庭之前已擇定9月3至5日，以及9月10至12日審理這起案件。

東姑安南被控於2013年12月27日，收取商人陳英文（譯音）提供由Pekan Nenas工業公司發出的100萬令吉大眾銀行支票，以批準提高Nucleus地產私人有限公司（如今為Paragon City 發展私人有限公司）在士馬勒路發展計劃的容積率，支票匯入聯昌國際銀行戶口。

他因此被控抵觸《2009年反貪污委員會法令》第16（a）（A）條文，並可在相同法令第24（1）條文下治罪，一旦罪成，他將面對坐牢不超過20年，或罰款不少過賄金的5倍或1萬令吉，視何者為高。

至於交替控狀指，則指東姑安南作為時任部長，知道陳英文是Nucleus地產私人有限公司董事的情況下，在上述時間地點，接受後者提供由Pekan Nenas發出的100萬令吉支票。

他因此抵觸《刑事法典》第165條文，一旦罪成，可以被判處坐牢2年或罰款，或兩者兼施。

此外，東姑安南也被控於2016年6月14日，作為時任部長，接受蔡金光（譯音）提供由Kayamas有限公司發出的200萬令吉豐隆回教銀行支票，支票匯入Tadmansori控股有限公司的聯昌銀行戶頭。(L