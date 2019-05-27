貿消部長：不必租場地 競爭上訴仲裁庭聆審廳啓用

（布城27日訊）國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁今日為設在該部的競爭上訴仲裁庭聆審廳主持啓用儀式，競爭上訴仲裁庭從此擺脫在有上訴案件時必須向外租用場地的窘境。

他過後在記者會說，自2012年成立以來，競爭上訴仲裁庭沒有設立特定的聆審廳，每次有上訴案件，都是租用吉隆坡區域仲裁中心（KLRCA），而每次所需費用2600令吉，因此審理一起案件就需要約5萬2000令吉的費用。

“上訴仲裁庭曾租用吉隆坡區域仲裁中心聆審的案件，包括馬航和亞航，以及MyEG服務及MyEG商務的上訴案。”

他說，隨著馬來西亞競爭委員會所調查的案件日益增多，相信未來提出上訴的案件也會跟著增加，競爭上訴仲裁庭就有必要設立聆審廳。

在《2010年競爭法令》35、39及40條文下，競爭上訴仲裁庭有檢討競爭委員會所作出決定的特殊權力。”

競爭委員會隸屬貿消部，而競爭上訴仲裁庭可檢討競爭委員會的決定，這兩個機構之間的角色有所沖突，以致獨立性遭到質疑。

對此，賽夫丁以司法宮、民事法庭及高庭為例說，這些都是由首相署所撥款，唯有設立法庭才能確保司法程序順利運行，而貿消部為競爭上訴仲裁庭提供設施上的便利也是同樣的道理。

他指出，競爭上訴仲裁庭的主席由首相委任，而競爭委員會又與貿消部有關，在這課題上，貿消部只是提供設施方面的便利。

他說，貿消部只是為競爭上訴仲裁庭提供地方及設施方面的便利，並未因此影嚮競爭上訴仲裁庭所作出決定的程度。

“依據程序，要提出上訴的人士會直接向仲裁庭登記，不必經過貿消部的部長或秘書長。”

出席者包括貿消部秘書長拿督慕益茲和競爭上訴仲裁庭主席拿督阿布巴卡。