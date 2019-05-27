賽富丁：合作更上一層樓 未來工業強化馬中關係

（吉隆坡27日訊）外交部長拿督賽富丁阿都拉聲稱，馬來西亞與中國兩國45年來的邦交關系，如今已超越了政府對政府、政黨對政黨和民間的3層面，同時也標志著兩國關系是建立在幾百年历史以來的文明及諒解基礎上，並正盼望未來100年的馬中關系史。

他今早為“馬中建交45周年圖片展”主持聯合開幕儀式時，形容中國兩國關系是獨特的。

他提及，正當歐盟國家扺制馬來西亞生產的棕油之際，中國總理李克強宣布增購我國的棕油，因此，部長認為這對已經深厚的馬中兩國關系將給予更佳、更正面發展。

他強調，更重要的是，馬中兩國正商談“未來工業”的合作項目，包括機器人技術及人工智能的發展。因此，除了強化兩國貿易關系，“未來工業”的合作也顯示兩國的關系，已更向前邁進。

“重啓東海岸鐵路（ECRL）工程課題上，讓人很難想像一個小國如大馬，能重新與一個像中國這樣超級強國展開談判，並重啓了ECRL工程，所以兩國關系不僅是貿易、商業往來或ECRL，同時也建立在諒解與文明史上。”

馬中建交圖片展連辦5天

賽夫丁說，若將一個超強國家如中國，與一個小國大馬比較的話，我們看到世界其他的地區、國家的情況，有某些超級強國欺淩和圍堵小國，也有超級強國向小國宣戰，包括實際戰爭和貿易戰，但北京和吉隆坡不曾發生這樣的情況。

他表示，馬中的關系也是很“特別”的，像鄭和下西洋的历史記載、宗教領域、孔夫子儒家思想等文化的登陸，也是中國人南來馬來半島才開始存在的。

“馬中建交45周年圖片展出，不只是一圖勝千言的，在历史圖片的背後醞藏著動態式的文明層面。”

馬中建交45周年圖片展，即起一連5天（至5月31日，中午12時至9時）在隆雪華堂舉行。活動由馬中總商會主辦、新華網旗下絲路在線新媒體中心承辦，並獲中國駐大馬大使館和馬中商務理事會支持。

出席開幕儀式者尚有隆雪華堂會長拿督翁清玉、馬中建交45周年工委會主席郭隆生、馬中建交工程的敦曾永森、馬中友好協會會長拿督馬吉德、馬中總商會第一副會長盧國祥、永久榮譽會長陳凱希、拿督楊天培、華總永久名譽會長丹斯里吳德芳、福聯會會長丹斯里林福山、馬中商務理事會首席執行員丘光燿、新華網大馬執行總經理王大瑋、工程部長顧問蔡添強、武吉免登區國會議員方貴倫、東盟一帶一路研究院董事長楊惟祺。

白天：馬中關系越來越好

中國駐馬來西亞大使白天提及，中國於1974年5月31日由時任總理周恩來與時任馬來西亞首相敦拉薩正式簽署中馬建交公報，開辟了新中國與大馬正式外交關系，具有非常重要历史意義；尤其在當時冷戰時代，兩國領導人當年的戰略眼光不僅開辟了中、馬的邦交關系，也開啓了中國與東南亞國家的交往史。大馬更是東盟第一個與中國締結正式邦交關系的國家。

他強調，今年是中馬建交45周年紀念，兩國關系在希盟新政府執政後邁入新關系，關系更是越走越好、越走越強，包括首相敦馬哈迪短短10個月內兩次訪中，隨著中馬領導人對兩國作出很好的戰略布署，相信中馬的關系在未來歲月會越來越好。

他說，中馬關系得以快速發展，離不開大馬廣大華裔的努力，他們都是中馬友誼和合作的親历者、見證者、推動者，致力於為中馬情誼添磚加瓦；希望今後華社能繼續關心和參與中馬友好事業，推動兩國的互利雙贏發展。

陳國偉：兩國民心相通

大馬對華特使陳國偉表示，馬來諺語有說“Tak kenal maka tak cinta”（不愛因為不了解），馬中兩國在历史上有悠久的和平共處、和平發展、互相扶持的寶貴經驗。

他聲稱，“一路一帶”的“五通”之中，“民心相通”是最為重要的，而我們在此參與馬中建交45周年圖片展，就是民心相通的最佳實踐。

“照片中的历史風雲人物如已故毛澤東、鄧小平、周恩來和敦拉薩等，我們可探討他們如何在重重限制下做出重要決定，把後來的我們帶到當下馬中關系最好的時期。”