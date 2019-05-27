霹環境局：報導不實 怡保回收場合法

（怡保27日訊）針對英國一報章指怡保從英國進口洋垃圾的報導，霹靂州環境局局長諾拉茲茲表示，報導中位於打昔怡保花園工業區（IGB）的資源回收場，是獲得怡保市政廳批準合法準證運作，同時也獲得環境局監督；而擁有回收場的資源回收公司負責人也否認從國外引入洋垃圾。

諾拉茲茲強調，公司沒有違規，同時遵守環境局的標準，若公司抵觸1974年環境素質法令，當局會向他們採取法律行動。

塑料垃圾來自50公司

ResourceCo資源回收公司運營總監穆拉里召開記者會指出，公司從我國50家客戶處回收塑料垃圾，並將塑料加工處理成工程燃料（Engineered fuel），賣給洋灰廠作燃料以生產洋灰。

“我們是國內唯一一家以塑料垃圾生產工程燃料的公司，我們的塑料垃圾來源全部是本地廢料，而負責供應塑料垃圾給我們的50家公司都是在本地操作的負責任公司。”

被詢及是否50家公司中，有者進口洋垃圾來供應塑料垃圾給他，他則表示不知情也沒有過問。他說，英國報章所使用的照片中，僅有一張看似回收場的照片，其餘的他不知報章從何得來。

他透露，去年12月14日，回收場的保安員看到有陌生人擅闖進去，分別是共乘一輛客貨車的4名外國人及3名本地人，他們都拿著相機和無人機等拍攝，當他要詢問對方的用意並講解公司的運作時，對方拒絕並離開。

他過後也針對此事向警方報案，並向記者展示回收場被擅闖事件的報案書。

他表示，公司位於IGB的資源回收場占地2英畝，於2011年運作，客戶每天從全國各地載送塑料廢料過來，平均每月回收4000噸塑料垃圾，單單5月已回收4659噸。這些廢料平均僅有3%無法使用，其餘的都會被處理，公司平均每年生產9萬噸工程燃料，協助減少國內的塑料垃圾及垃圾場。

“環境局的官員不時會前來監督我們的運作，我們每個月都要向他們提呈報告書，我們的運作是合法及符合環境局標準。”