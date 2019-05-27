專偷MYVI車輪 檳島至少20車主中招







（檳城27日訊）檳島最近冒起一個專偷新邁薇車輪黨，許多住在高樓組屋的邁薇車主一覺醒來，都發現汽車車輪被竊。至少已有20名車主中招，大嘆破財。

只是很奇怪，停車場內再豪華的車輛都好，這個偷車輪匪黨卻偏鍾情邁薇，叫人百思不得其解。

一般上，這個匪黨的幹案手法是用磚頭托起車底後，就不費吹灰之力將4個車輪竊走。

根據《光明日報》了解，目前已經有近20名車主中招，他們一睡醒來前往取車時，驚覺轎車輪胎“不翼而飛”，僅剩下幾塊磚頭墊住車底，而大嘆倒霉。

初步了解，這批專偷邁薇車輪的竊賊，干案的範圍地點非常大，從丹絨武雅到阿依淡、壟尾至湖內新港等地，干案的地點多是選擇組屋的開放停車場，可能是基於這些地點沒有電眼，干案時不會留下線索。

東北區警區主任仄再瑪尼今日受詢時表示，警方至今只接到一個相關的投報。一名印裔車主在本月5日將其邁薇轎車停在壟尾某花園的組屋停車場後，隔日前往取車時，發現2個輪子已經被偷而前往報警。

仄再瑪尼說，可能其他中招的車主都沒有報案，所以警方暫時無法掌握到底有多少人中招。他呼吁中招的車主前往警局報案，讓警方掌握更多的線索，追查及逮捕這批偷車輪的竊賊。

網民上傳被盜照 22小時165分享

一名網民在社交媒體上傳2張丹絨道光某組屋露天停車場轎車車輪被盜照片，短短22小時，已有165次分享，80名網民留言。

該網民上載的照片分別是一輛白色及紅色邁薇轎車2車輪被盜，而汽身底下還墊著磚頭。居民是發現轎車左側車輪不見後，立即通知車主。

許多網民在下留言，除了該區，發林7A組屋停車場、新港及湖內、雙溪檳榔等多個地區都頻頻發生，而盜賊專向沒安裝電眼的組屋、公寓及停在路邊的邁薇下手。

部分網民也上載幾個地區發生車輪被盜的照片，並提醒民眾將轎車停放在有電眼及有路燈的地方，盜賊才不會有機會幹案。

崔富章：發林組屋也中招

發林金三角人民社警治安隊署理主席崔富章說，上週六凌晨，發林7A組屋停車場也發生一宗邁薇左側2車輪被盜事件。

他說，他將該照片上載至臉書，是要讓民眾知道有這樣的案件發生，希望民眾可以更加小心。

需求量高易脫手

在輪胎店工作的員工相信是因為邁薇多人駕駛，車輪需求量高比較容易脫手，所以竊賊才會“選上”邁薇車輪。

她說，一般他們收購一套4粒的二手邁薇車輪（連同輪胎）只是350令吉，價錢並不高。不過，全新原裝的邁薇車輪一套4粒則要數千令吉。

詢及邁薇的車輪是不是有“特別之處”，才會引來竊賊偷走時，她相信是偷回來的車輪比較容易脫手，所以竊賊才會選擇對邁薇下手。