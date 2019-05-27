西海岸大道未啓用變賽車道 283人飆摩多被扣

（實兆遠26日訊）尚未啓用的西海岸大道（WCE）成了飆車黨的“非法跑道”，曼絨警方經一星期暗中調查後，昨午拉大隊埋伏，一舉逮捕283名各族青年，並扣押277輛摩多。

據了解，位於靠近曼絨愛大華的西海岸大道路段，因筆直及寛大而被飆車黨選為非法賽車跑道。

警拉大隊埋伏

曼絨警方今早在曼絨警區臉書專頁發布文告指，曼絨警方是經過一星期的暗中調查後，昨午展開名為“道路流氓”的特別行動。

這項行動由曼絨警區交通執法及調查組的警官主導及指揮，在各單位警力的協助下，昨午3時到大道設伏，接著於傍晚6時許展開“收網”逮捕行動。

文告指出，由於扣留的摩多及扣查的人數太多，因此調查及問話的工作持續到淩晨12時，共發出374張罰單及充公11輛觸犯法律的摩多。

374張罰單中，114張是沒有駕照或路稅，75張是非法改裝摩多及15張是未足齡駕駛。

推摩多走5公里 逾百人圍觀

超過280名青年被扣捕後，根據警方指示，從被扣捕的地點，推著摩多前往距離約5公里的愛大華警局。突然有一大群人推著摩多走，非常引人註目，逾百愛大華居民昨晚圍駐路邊及愛大大華警察局外看熱鬧。

根據數名被扣查的華裔少年說，警方是於6時許展開取締行動，接著他們7時開始推著摩多步行到愛大華警局，差不多用了2小時才抵達。

據透露，警方採取行動時，大道路段上的飆車族很多，駐足圍觀者也多，沒人察覺到有警察在現場，直到看到數十名拿著木棍，蒙著口的人，一邊高喊是警察，一邊在捉人時，才知道警員在展開取締行動。

他們透露，當時現場陷入混亂，分布在不同地方的青年目測最少有1000人，因此有人成功逃脫，有的則被警方逮個正著。(BPK)

每周日傍晚5時賽車

據悉，這里的賽車活動今年初已開始，飆車族訂下每周日傍晚5時至7時30分“賽車”，慢慢傳出風聲後吸引來自各地區，甚至是來自中霹靂及怡保地區的青年，都會在星期日準時赴約。

受訪少年透露，這里的賽車活動是自由性質，誰都可以加入比賽，跑道非常短，只有約1公里，因此在短短2個小時內，可以進行數十次，甚至是百次的競跑。

詢及有沒有涉及投註的賭博活動時，他們說，據他們了解是沒有，而且大部分是看熱鬧者。

“不是每個星期日都會有這麼多人，有時可能只有數百人，但不知為什麼，昨天特別多人，相信有超過1000人在場，而且是華巫印，各族都有。”