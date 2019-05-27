首5月11溺斃案 吉12戲水區高風險

（亞羅士打27日訊）日得拉雙溪古洛河、居林西嶺河、達錫公園、瓜拉尼浪柏魯河、鉛縣知知哈孕瀑布、爽爽島、華玲青山瀑布、浮羅交怡七仙井、德姆侖瀑布、珍浪海灘、杜峇島、孕婦島已被吉州消拯救局圈定為山洪與溺斃案高風險區，要到上述地區遊玩的民眾要注意安全。

吉州消拯局行動組副主任莫哈瑪都依山說，從今年1月至今，這些地區共發生11宗溺斃案，其中最大宗案是於今年初，在柏魯河疑爆發山洪奪走3條人命。

目前天氣陰晴不定，意外隨時會發生，民眾須提高警惕，倘若戲水時發現天氣轉陰，河水呈污濁和有樹枝漂流河面，就要立即撤離該處，因這是爆發山洪之前的預兆。

另外，莫哈瑪都依山說，據氣象局預測，開齋節前兩天，即6月初預料會有大浪來襲，當局已做好應對措施。

他說，當局會安排人員監督大浪情況，特別是在沿海一帶的地區，倘若持續下大雨或閃電水災，消拯員會協助疏散受影響居民。

他說，當局700名消拯人員以及185名輔助消拯員的假期，將於本月29日至6月12日期間被凍結，以便在佳節時擁有足夠的人力展開各項職務與巡邏。（YLS）

配圖

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圖說：浮羅交怡七仙井是著名戲水瀑布區，民眾受促隨時提防會爆發山洪意外。

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圖說：據氣象局預測，開齋節前兩天預料會有大浪來襲。