貿消局突襲檳V Live 充公20萬保健品扣2職員

（檳城27日訊）以金字塔直銷方式經營的V Live盛宇國際直銷公司，總部在去年遭貿消部取締後，因檳分行仍然營業，檳貿消局近日派人加入會員暗中偵查，今日見時機成熟展開取締，充公價值逾20萬令吉醫療保健品，並帶走2名職員錄供。

檳貿消局局長利祖安在記者會會上說，該公司以金字塔直銷方式，在短時間內賺取高利潤，至今估計已賺數百萬令吉。

該位於檳城霹靂路的公司從2017年開始經營，並無直銷營業執照，觸犯1993年直銷及反金字塔計劃第4條文。

產品沒衛局認證

他說，該公司銷售五種系列的保健品，聲稱含有醫治癌癥、皮膚、眼疾及糖尿病等功效，產品是國內制造，但產品上沒有衛生局的認證，因此被充公送檢。

“這些產品價格不便宜，有三種配套，分別是500、1500及3000令吉。”

他指出，根據調查，除了總部及檳分行，該公司還有兩間分行在吉隆坡和砂拉越。

他說，在1993年直銷及反金字塔計劃第4條文下，首次罪成者的罰款是100萬令吉，第二次被罰款不超過200萬令吉。

圖說：

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利祖安（右）與檳貿消局副局長陳進松在檢查充公的保健品。

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檳貿消局充公價值逾20萬令吉的保健品。

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會員拍下使用產品前後的照片，直銷公司將之貼在白板上，以吸引其他會員購買產品。