北馬掀bossku旋風 納吉：人民想念國陣時代

（檳城26日訊）前首相納吉在北馬掀起Bossku旋風，他聲稱這是意料之外的驚喜，也相信人民已經開始想念國陣時代。

納吉今日傍晚出席巫統峇央峇魯區部在新港努希達雅祈禱室舉辦的開齋餐會。他在開齋前總結今次的北馬行，指他沒想到昨晚在玻璃市的熱情，可以延續到今晚。

他說，甚至有一名男子流著淚激動地握住他的手。

“他什麼話都沒說，但我猜，他可能是很後悔自己當初投了希盟一票。也有人民一直跟我說道歉。”

納吉也提及，在他的個人臉書專頁上，最常出現的句子就是“想念國陣時代”、“第15屆大選幾時到”。

他相信人民在國陣倒台後的一年，有認真地比較有什麼不同。

“也許他們覺得在國陣時代，經濟上有更多援助、覺得發展計劃更順利進行、物價沒這麼高、生意更成功。他們想念國陣時代。”

納吉相信，人民對國陣的支持率正在提高，也相信國陣與巫統在大馬政壇依然舉足輕重，也是人民更好的政治替代選擇。

他也笑言，現在他似乎已經沒有自己的名字，因為大家都叫他Bossku。

他也非常感謝檳州人民對他的熱情，並說他已收到3個來自檳城的邀約，未來還會再來檳城拜訪。

在這之前，納吉傍晚先走訪峇央峇魯清真寺旁的齋戒月市集，現場水泄不通，大人小孩都拿著手機追拍bossku，走到之處都有多人要求與他合照。

有些小販熱情地送Bossku食物，他也自掏腰包購買了一些美食例如叻沙、印度餡料煎餅等。現場也有人拿著國陣旗幟，準備給Bossku披上，也有民眾不停告訴Bossku“你是最好的”（You are the best），並表示歡迎他回來。

逗留約45分鐘後，Bossku來到位於新港的努希達雅祈禱室，贈送恩物給貧困人士。