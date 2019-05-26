毒販暫緩死刑依法律程序 劉偉強：沒干涉獅城司法

（布城26日訊）首相署部長拿督劉偉強駁斥指控，否認幹涉新加坡上訴庭批準暫緩執行馬來西亞公民潘尼爾運毒死刑。

他於今日發文告指出，他於上周三與新加坡律政部高級政務部長唐振輝商討潘尼爾案件，因為當時內政部兼律政部長尚穆根不得空。

他說，他也尋求外交部同意，以與新加坡政府溝通，並發電郵給他們，告知他是根據有效法律依據代處理此事。

“指控我幹預他們的司法機制是毫無根據，這純粹是某些人的想象而已。”

他已發出聲明，以正確觀點敘述此事，避免某些人進一步混淆及做不必要暗示，因為新加坡有些人對他做出嚴重指控。

他解釋，潘尼爾於上周三申請暫緩執行死刑，以挑戰控方沒有對他配合警方調查打擊當地販毒活動發出證書。

32歲的潘尼爾也挑戰新加坡總理於5月17日駁回其特赦申請，其胞姐當天才獲通知一周後即上周五（24日）是原定死刑日。

代表潘尼爾的2名義務律師於上周四在新加坡上訴庭審案前1小時提出暫緩刑罰申請，上訴庭同意暫緩刑罰，並即可取消周五行刑。

劉偉強指出，雖然他無法閱讀上訴庭裁決，但法庭明顯是考慮案件普遍情況和法治原則後做出裁決。

“因此，指控為幹預他們的司法程序是不成立的。我和所有馬來西亞人都尊重新加坡法庭裁決。”

潘尼爾被控於2014年9月3日在兀蘭關卡走私51.84克海洛因，並於2017年6月27日被高庭判罪成死刑，原定上周五執行死刑。上訴庭於上周四批準暫緩執行申請，讓他能夠挑戰特赦申請被拒的決定。(LMY)