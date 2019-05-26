李文材：增訓練包括門診緊急部 縮短畢業醫生等待實習

（怡保26日訊）衛生部副部長李文材指出，政府所提供的實習醫生名額，剛好足以容納每年醫學系畢業生的數額，但問題在於許多實習醫生沒有在兩年內完成實習期；衛生部接下來將嘗試增加可以提供實習訓練的地方，包括門診部和緊急部門，同時讓表現好的實習醫生可以提早完成實習期，希望可以縮短目前醫學系畢業生8至12個月的實習等待時間。

他今日在馬來西亞孫子兵法策略哲理學會舉辦的“希盟執政一周年：我們對時事政局的關心”座談會上主講時，針對有群眾提出醫學系畢業生問題時表示，目前大馬每年在國內外畢業的醫學系畢業生約5500人，而政府所提供的實習醫生位子其實恰恰好。

他表示，但許多實習醫生沒有在兩年內完成實習期，位子被卡住，讓接下來的畢業生沒有辦法進入，這就是現在面對的問題；至於若有人詢問為何沒有預算好提供實習訓練的醫院數量，實際上訓練地點必須具備嚴苛條件，包括要有專科醫生和普通科醫生、設施必須適合展開實習等，許多私人醫院不符合這些條件，造成只能提供固定數量的實習位子。

他表示，政府目前在檢討幾個部分，包括嘗試增加實習訓練的地方，以往門診部和緊急部門不接受實習醫生，目前已接受；另外表現好的實習醫生可以一年半內就完成實習，縮短時間。

他解釋，醫學系畢業生要申請實習，必須先向公共服務局註冊，再向大馬醫藥理事會申請臨時的執業證書，然後等待空位；若輪到自己屆的實習期開放，畢業生就通過網上選擇要去實習的地點，採用先到先得系統；兩年實習期後，在現有法令下，實習醫生必須為政府強制性服務兩年，完成後一些能夠被吸納成為固定醫生，不能的可以在外執業。

“有的人會問為何政府不能為醫生提供工作，但今天如果在澳洲、新加坡、英國這三個國家，沒有任何一個政府能夠擔保醫學系畢業生一定有工作做。當初我們缺乏醫生，因此每個醫學系學生都有機會為政府服務，而在這段強制性服務期間，政府有責任確保他們可以得到這個在政府醫院服務的機會，目前的情況是這樣。”(LSL)

實習生中途退出原因多

針對有畢業生被分派實習後卻又中途退出，李文材認為，其中一個因素為學生畢業太久後才等到實習期，間中有的可能周游列國或打散工等等，這期間若沒有參與和醫學相關的業務，對醫學知識的掌握會慢慢流失，加上實習醫生工作相當辛苦，和原本的生活節奏完全改變，讓學生跟不上。

他表示，有一些私人醫院讓醫學系畢業生在等待實習期間到該院接觸一些醫藥事務，可以讓學生保持對醫學的熱誠和醫學常識，對日後實習期的確有些幫助。

他說，另一個因素是和專科醫生存在代溝；專科醫生在以前實習時代更為艱苦，一個星期可能必須工作百多個小時，比起現在實習醫生約60至65小時，一些專科醫生可能會對實習醫生比較苛刻。

他也自我調侃，指自己那個年代的實習醫生如同沒有人生，在一年實習期內連運動、看電影都無法，偶爾只有一兩天可以稍微放松，被罵“蠢材”非常常見，因此今天有人罵他蠢材他是不理會的，但這不代表他鼓勵這種文化，這一點必須做出調整。(LSL)

陳正華：已“適應”統考等課題 人民更看重經濟問題

馬來西亞孫子兵法策略哲理學會會長陳正華表示，比起統考、教育等讓公眾已經“適應”了的課題，更重要的是經濟問題，因為這是直接的切身問題；物價沒有下跌、稅收增加等都直接影嚮生活，若經濟問題改善，許多矛盾都是次要矛盾。

他表示，希望民間多多出席這類講座，不要只在社交媒體或外面大發牢騷，尤其在網絡上發表粗言穢語更是要不得；也希望公眾多參與進步或可以增加知識的組織甚至政黨，不要只做“口頭革命派”。

他說，該會是一個中立團體，因此希望日後也可以邀請到馬華署理總會長馬漢順、行動黨副秘書長倪可敏等前來主講。

出席者有該會名譽會長李銳泉、署理會長朱滿馨；該會在講座後也進行新屆理事宣誓就職儀式。