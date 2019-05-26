1顆排毒丸9000元 老婦看2次中醫花3.2萬







（關丹26日訊）78歲華裔老婦因腰酸骨痛而到一名中國籍醫師開的診所接受治療，短短3天2次療程就花掉3萬2980令吉醫藥費，家人懷疑下查詢，發現她吃的排毒丸一顆竟要價3600令吉、加強版排毒丸一顆9000令吉，更離譜的是老婦晚上睡覺還失禁。

由於2次療程所用的龐大費用已花盡老婦的積蓄，當她準備於下星期二覆診時，唯有開口通過女兒向女婿借1萬令吉的支票，引起女婿懷疑並轉向州議員求助，成功助老婦索回“棺材本”。

這名老婦黃伍，住在關丹斯裏德倫敦。她今日在公正黨德倫敦區州議員沈春祥的協助下，登門向有關中年中醫師取回2萬9950令吉現金。

在短短3天共2次的治療中，老婦服下4顆每顆3600令吉的“排毒丸”，以及1顆9000令吉的“加強版排毒丸” ，還有一些不知名的白色粉末。結果，老婦在首次“治療”返家當晚，睡覺時失禁，當她第二天致電中醫師詢問時，對方告訴她說失禁是身體排毒導致。

睡覺失禁稱在排毒

這名老婦黃伍在女婿趙先生（45歲）及沈春祥的陪同下，向記者娓娓道出“求診”的經過。

黃伍說，她是通過廣告看到有位中國籍中醫師到關丹駐診，於是要求女兒於本月23日下午4時左右，帶她到關丹飛鵝寺路一間位於店屋樓上看診。

“該名醫師替我把脈後，說我脈搏又亂又弱，然後幫我用氣功及拔罐吸血治療，之後給我在現場吃了3顆每顆3600令吉的排毒丸。排毒丸共1萬零800令吉，拔罐收費180令吉。”

她指出，當時她在女兒的陪同下，到銀行領出定期存款，繳付了當天的醫藥費。

“結果我當晚回家睡覺時失禁！我第二天打電話詢問時，醫師告訴我說是身體在排毒。”

醫師稱從背部吸出臭血

需服加強版排毒丸

黃伍說，她根據該中醫師指示，隔2天後，即本月25日又回去覆診，這次醫師從她背後吸出很臭的血。

“醫師這回告訴我說要更強的排毒，加強版的排毒丸1顆要9000令吉。我吃了1顆，同時又吃1顆3600的排毒丸，再加上他給的一小包白色的粉末，收費2萬2000令吉。”

她告訴記者，她把當時身上5000令吉全交給該名醫師，然後再去銀行提出1萬7000令吉繳付醫藥費。

“這些都是我的棺材本呀！我相信‘醫者父母心’這句話，覺得他是醫師，不會騙人的。”

借萬元支票 女婿起疑

黃伍的女婿趙先生受訪時說，妻子今早向他要1張1萬令吉支票時，讓他心裏起疑，馬上聯絡州議員沈春祥。

“妻子說，岳母要借支票，支票數額這麽大，一問之下竟然是要去看中醫！什麽中醫這麽貴？”

沈春祥在協助老婦取回2萬9950令吉後，在記者會上呼籲市民要小心分辨中醫師，並呼籲政府及中醫總會監管外國醫師在我國行醫的資格。

同時，他也要求有關中醫師馬上停止行醫，直到獲得合法的準證，否則他將向有關當局舉報。

“我不是專業中醫醫術人員，沒有資格去質疑他的中醫師資格，但是事主人好好的，需要排毒？更何況，即使最專業的西藥排毒，所需費用也不可能在短短3天內達3萬多令吉。

“在家屬與該名中醫師交涉過程中，他出示2014年關丹市議會發出的營業準證，而新的準證還在申請中。換句話說，他目前是在沒有市議會營業準證下做生意。”

此外，他也呼籲市民要多關愛家中的長者，留意長者們的行為動作，以避免類似事件重演。

外國中醫師需獲本地行醫證

大馬中醫師針灸專業學會會長何國忠醫師受詢時表示，凡要在我國行醫的外國中醫師，都必須獲得大馬中醫總會、大馬華人醫藥總會，或大馬中醫師暨針灸聯合總會發出的本地行醫證。

他說，只有取得5年本科畢業證書，以及能夠出示中國行醫證明的合格中醫師，才會獲得這3個團體發出本地行醫證。

“民眾在選擇外國的中醫師前，最好可以確認一下對方是否擁有本地的行醫證。事實上，本地合格醫師，部份也畢業於中國，本地姜也是辣的！”