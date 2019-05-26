愁學費遇渣男 女學院生遭裸照要脅

（八打靈再也26日訊）為了繳付學費，來自單親家庭的女學院生答應與一名相識的男子發生性關系，詎料該名渣男在事後不但沒有給錢，還以裸照及影片要挾女子，欲再次與她發生性關系。

人財兩失的女學院生，在走投無路下唯有向人民社警協會主席關志庭求助，而渣男也因此被警方逮捕，面對應有的法律懲罰。

根據關志庭在其臉書的帖文，在完成文憑課程後，女事主為了繳還大專文憑學費而當兼職服務生，並因此認識嫌犯。

渣男以幫助女事主交付學費為由，要求與她發生性關系。

女事主最初並不願意，最終經不住渣男的一再哄騙，加上擔憂年事已高的母親為了自己的學費一再勞累，竟答應與嫌犯發生性關系。

渣男於5月初在蒲種某酒店與女事主發生關系後，卻反口不願意給錢；更甚的是，女事主還得自付酒店房錢及交通費。

沒料到的是，嫌男於3天後要求再次發生性關系不果，就以女事主的裸照及影片要挾事主。

在求助無門下，女事主被逼再與渣男發生性關系。

關志庭說，渣男居然於昨天再次以3張裸照威脅女事主，而女事主這次不願就範，通過友人向人民社警求助。

在得知此事後，人民社警在和女事主商量後，決定揭發嫌犯的惡行，然後交由警方查辦。

因此，他們先要女事主依約到指定地點等候嫌犯，在等候約2小時後，渣男終於現身。

嫌犯收藏胸罩照片

“我們二話不說直接攔下嫌犯，並從他的手機發現多張女事主的裸照及一些更換衣服的影片。”

“此外，我們也在手機中發現嫌犯和其他女人的性愛影片及裸照等。”

關志庭說，嫌犯行為怪異，發現收藏了多種各類胸罩的照片，經過盤問後，得知是嫌犯的戰利品。

他說，他們將嫌犯交給警方查辦，而警方也答應保護女事主身分。

關志庭呼籲所有民眾，在遭人以裸照威脅時，千萬不要輕易就範，而是即刻向警方投報或向人民社警尋求協助，電話018-268 2999。

他也提醒，千萬不要因這些事情而輕易結束寶貴的生命。