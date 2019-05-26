【檳威華校董聯會代表大會】李添霖：不利發展 堅拒微小推復級班





（檳城26日訊）檳威華校董事聯合會堅決反對教育部在明年推行微型小學复級班計劃，認為此計劃將進一步造成微小學生的流失，不利於微小發展。

檳威華校董聯會主席李添霖今早出席該會第33屆會員代表大會致詞時說，消息已經獲得確定，教育部基於師資不足，將在明年實行复級班計劃。

瓜分上課時間

“复級班將導致學生上課時間被瓜分，影響學生們的學習，而老師們的教學時間被瓜分後，也會影響教學素質。”

他說，在復級班計劃下，少於30名學生的學校，則二年級和三年級班，以及四年級和五年級成為复級班。

“原本光育學校會實行複級班，但剛好今年該校沒有二年級學生，因此被擱置。”

他說，目前全國共有49所微型華小，若按照每少2班可減少3名教師的計算法，此計劃落實後教育部可以節省上百多名教師。

但他說，其實按照每個節數30分鐘來計算，除非教師偷工減料，否則這個時間肯定不足夠讓教師正式完成教學，因每個年級分別只有每個節數15分鐘的時間。

“复級班的落實也會導致家長更加不願意為孩子報讀微小，對微小的發展其實是不利的，未來可能連學生都沒有了。”

他說，复級班的計劃在一些國家因為地理位置偏遠，是有實行的，但他認為在我國除非是逼不得已，否則復級班是不應該存在的。

李添霖說，原以為華教發展在我國509大選後會變得更順暢，但是以目前的政治趨勢來看，還是與前朝的時候沒什麼兩樣，華教發展還是面對各種不公平級挑戰。

吁公開大學收生遴選標準

李添霖說，我國公立大學的收生制度在教育部宣布增加大學預科班學額後更為不公，因此促請大學中心單位（UPU）及公立大學公開現有派位及遴選標準，以摒棄不公平的收生政策。

他說，公立大學的收生制度一直都存有著制度性的歧視，讓大學預科班和大學先修班學生處在不公平基礎上競爭大學學額。

“教育部最近宣布增加大學預科班學額，只會讓整個不公平進一步被放大。”

此外，李添霖指檳威華校今年將出現19個校長的空缺，包括已經退休和即將退休的校長，因此呼籲政府盡快解決華校師資短缺問題。

檳威華校董事聯合會會員代表大會通過9項議案：

1.促請希盟政府儘速承認獨中統考文憑，以落實第14屆大選競選宣言。

2.堅決反對委派中國北京外國語大學及北京語言大學畢業的師範生在華小實習及執教中文。

3.重申堅決反對政府在華小施行英語教數理政策。

4.重申堅決反對重新推行宏願學校計劃。

5.重申呼籲政府盡快解決華小師資短缺問題。

6.促請大學中心單位（UPU）和公立大學公開現有派位與遴選標準。

7.促請希盟政府根據國家多元文化事實，修改《1961年教育法令》或《1996年教育法令》，以實施多元文化教育政策。

8.促請華小董事會對學校的土地擁有權提高警惕，勿貿然將校地轉換主權。

9.促請希盟政府儘落實“10+6”增建及搬遷華小計劃。

授權理事會購會所

大會也通過授權理事會決定購置會所。

李添霖說，根據原有的章程，凡超過5萬令吉的花費必須由大會決定，但此過程相當耗時，理事會更曾因此錯失2次良機。該動議可讓理事會在下一次決定購置會所時，省去通過大會決策的時間。

另外，當天由丹絨武雅培華華小董事會所提呈的第10項提案不被接納，該提案呼請大會討論釐清學校董事會、校長及教育局三造的職權、定位及作業方式。李添霖促請該校董事就此事致函教育局。