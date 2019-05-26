學院無牌經營17年 MBA讀3年 換來廢紙





（吉隆坡26日訊）一間專為在職人士提供工商管理碩士（MBA）課程的學院被爆在本地無牌經營17年之久，直到近期才被學生揭發文憑不受政府或任何大學承認，而且學院也沒有向高等教育部註冊的記錄，學生努力進修3年，每人花費逾2萬令吉學費，最終卻換來一張廢紙，讓他們大嘆倒霉。

在學生集體向教育部投報後，當局已經派員進行調查，而梳邦再也市議會也已於2018年11月查封學院，禁止再進行任何招生與授課活動。

據悉，這間學院最初是設立於檳城，爾後在柔佛新山也有據點，但隨後陸續關閉，現在只剩下一間位於蒲種再也的分院。這間學院號稱與美國夏威夷的科邁大學（Akamai University）有合作關系，借此吸引更多學生報讀。

當局陸續查封各據點

其中兩名受騙學生於今日在民主行動黨金鑾區州議員黃思漢陪同下，召開記者會揭發學院的不負責任行徑，兩人損失總額逾3萬5000令吉的學費。

在這間學院報讀工商管理碩士課程的俞佩袀（39歲）是一名單親媽媽，除了一份正職，還身兼多份兼職養家糊口，為了能在工作上有更好的前途發展，改善生活環境，才決定到這間學院報讀課程。

“因為我是單親媽媽，所以在學費上能夠獲得減免，3年的課程學費約是1萬5000令吉。”

她說，當初是在檳城的一場微商活動上看到這間學院的介紹，因為是以中文授課，加上一個月只需到學院上課兩天，非常符合她的需求，畢竟她的工作時間經常都滿檔。

俞佩袀頗感無奈地說，每個月的兩天上課日她都會特地駕車從霹靂到蒲種上課，車程約3至4小時，上課時間是上午9時到下午5時30分，這樣的日子雖然忙碌，但為了更好的生活，她覺得甘之如飴。

在得知學院的文憑只是一張不受任何機構承認的廢紙，她坦言非常失望，1萬5000令吉對於一個單親家庭來說也是不小的負擔，家中的孩子上學也需要用到錢，如今所有努力都付諸流水。

她透露，在證實這間學院沒有向高教部註冊後，同批學員也陸續發現更多學院行騙的證據，包括在緬甸的據點也被爆是一場學術騙局，事件登上新聞，甚至已帶到緬甸的國會討論。

不僅如此，她表示，他們從2017年畢業的學員手中拿到兩張畢業證書，對比下竟發現有明顯不一樣的燙金標誌印章，就連通知信的學院徽章圖形也有很大出入，漏洞百出。

會計師擬重新報讀

浪費雙倍時間金錢

另一名學生鄒素芳（49歲，會計師）指出，她因自覺光靠工作經驗不足以獲得更好的工作待遇，加上沒有受過高等教育，所以希望能夠報讀工商管理碩士課程自我增值，有利於她日後到大企業工作。

她說，她是從宣傳單張得知這間學院，因為當時需要一張文憑提升自己，因此花了2萬2800令吉報讀，原定2018年畢業，卻意外在畢業前發現學院不受承認。

她表示，學院有開設一個學生微信群組，大約有上百人，但院方於2018年初開始陸續刪除群組中一些學生，起初她不以為意，直至從其中一名已畢業學生口中得知學院的文憑不受承認，因為對方手持文憑打算到大學繼續深造博士學位，卻被告知文憑不受高教部承認，以致慘遭拒於門外。

“我們當時就開始懷疑學院的合法性，為了公平起見，我們自己也去做了查證，到相關部門詢問後發現學院根本沒有任何註冊紀錄。”

這一事實震驚了即將畢業的學生們，而教育部隨後也到這間學院張貼通告，指示學院不得再進行任何課程活動。

鄒素芳指出，對於想要在現任職場上有所提升的學生來說，這張文憑顯得非常重要，如今文憑不受承認，對於學生影響很大，尤其是在上市公司任職的，一旦被公司查獲，工作可能會受到重創。

“所以，很多同學在知道這件事後，已經馬上到其他學院重新報讀工商管理碩士課程。”

她說，她也正打算再到其他學院重新報讀，被迫浪費雙倍的時間及金錢。

她說，她已連同另5名學生一起到教育部投報，而她也已經報案，希望政府能夠對學院采取嚴厲的行動，為受騙的學生討回公道，同時也呼籲公眾不要上當受騙。

數年前已有學生起訴

教部呈報告予總檢署

行動黨金鑾區州議員黃思漢認為，每個學生最初報讀MBA課程的目的都不一樣，有者只是打算增值知識，對於文憑不是那麼在乎；有者是想要在職場上更上一層樓，得知被騙卻求助無門，因此這間學院才得以經營了那麼多年。

據他了解，多年前就已經有該學院的學生在被騙後，憤而提出民事訴訟，但因為都是個別進行，所以很可惜沒有引起太大關注。

“今天挺身而出的兩名受害者都是想要在工作上有更進一步的發展，知道文憑不受承認後肯定感覺委屈和不公平，因為她們花了那麼多時間和金錢，卻一無所獲。”

黃思漢指出，教育部已經就此事提呈調查報告給總檢察署，由後者定奪下一步行動。

出席記者會的包括梳邦再也市議員葉國榮、黃小真、梳邦再也市議會第10區居委會副主席彭康賢。