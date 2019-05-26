納吉稱局勢印證 巫統失勢馬來人遭奚落

（加央26日訊）前首相納吉憶起自己曾提及若巫統失勢，馬來人將被人奚落、瞧不起，如今局勢印證了他當初的揣測。

他昨晚在伊黨玻州黨所出席“我的老闆（Bossku）種族團結講座”時致詞，敦促馬來人重新站起來並且團結，否則伊斯蘭教及馬來人權益和尊嚴將繼續被吞噬。

“只有巫統與伊黨合作方能看到希望，我看不到其他可行的路了。現階段兩黨先合作，日後才來商討協議，分配權力也不遲，最重要是現在的合作關係。”

他促請沙巴、砂拉越人民勿過度擔心巫伊合作，因為這是最佳方案。過去的鬥爭對任何人來說都是損失，巫伊合作對大家都好。

納吉認為，希盟推出的國家高等教育基金（PTPTN）償還方案很殘忍，拖欠貸款或將報窮、不可更新駕照、護照等，反觀國陣寬容處理。所以，年輕人現在已對希盟反感。“如果沒換政府，國陣就能落實2000令吉一馬援助金的承諾，如今人民被希盟耍，只得1000令吉，希盟政府也無法落實競選宣言。”

伊黨長老協商理事會主席拿督哈欣雅欣、巫統元老兼玻州前大臣拿督斯里馬依沙、拿督韓丹、玻州大臣兼巫統加央區部主席拿督斯里阿茲蘭、前首相署部長兼巫統亞婁區主席拿督斯里沙希淡及玻州聯委會主席兼雙弄區州議員莫哈末蘇克里也在場。

玻Bossku演講人潮零星

Bossku旋風在玻州捲不起？

納吉原定昨晚10時在伊黨玻州黨所開講，但只有零星人潮。

蘇克里先上台致詞，接著才邀請納吉演講，全場只有約300人。

有人解釋可能適逢齋戒月，很多人到清真寺聽宗教演講而來不及出席這場政治講座。