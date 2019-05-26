李文材：取代種族固打 扶弱政策須跨族群





（怡保26日訊）衛生部副部長李文材指出，若政府持續以種族色彩看待問題，比方在大學預科班課題上，若單單認為馬來人拿多、華人就拿少或相反，最終華人會輸，馬來人也會輸，因為繼續給拐杖，一方面受益的只是短期受益，長期而言降低競爭力，另一方面剝奪另一種族優秀人才，對國家是損失；因此國家需要有一套比較完整、可以超越種族及取代現有固打系統的扶弱政策。

他今日在馬來西亞孫子兵法策略哲理學會舉辦的“希盟執政一周年：我們對時事政局的關心”座談會上主講時強調，在教育和經濟等方面的扶弱政策上，應該是根據需要進行，而當把涉及種族的課題當成零和遊戲，對各族和國家都不好。

教長爭議是致命傷

“其實在大學預科班問題上，它的作用是讓更多貧窮的B40群體有機會修讀理科課程，而大部分B40群眾來自土著和馬來人，因此預科班里大部分學生是土著和馬來人，這是必然的。”

他說，若能通過這樣的方式看待問題，可能還可以獲得解決方案，但若是用種族眼光看待，華人和印度人名額少了，要求增加，接著馬來人會覺得自己名額也少了，如此一來反彈就更加激烈。

“目前網上要求教長辭職的超過10萬人，但同時要求部長留任的超過30萬人，這是一個兩極分化現象，對各族都不好，對希盟也是一個致命傷。”

他強調，希盟作為多元種族政黨，所實施的政策不可能比作為單一種族或宗教政黨的巫統更馬來化、伊斯蘭黨更伊斯蘭化、馬華更華人化。(LSL)