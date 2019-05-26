敦馬：強化兩國關係 馬中合作創造機會

（吉隆坡26日訊）首相敦馬哈迪說，去年5月執政的希望聯盟新政府致力通過更緊密和有意義的合作，強化馬中關係。

他說，馬中近年來的雙邊貿易與投資增長如流星般迅速，這個趨勢會繼續在旅遊、科學、科技及文化交流方面創造更多機會。

他在配合馬中友好協會（PPMC）出版的馬中建交45周年紀念刊發表的獻詞中說，馬中關系在初期傾向於政府間的關系，而兩國的夥伴關系時至今日已躍升多個層次，並樹立里程碑，中國已成為馬來西亞最大貿易夥伴。

“中國近數十年的高速增長一躍成為世界第二大經濟體，在馬來西亞乃至世界其他地區廣泛發揮其作用。”

“我們的合作躍升多層次且遍及多個領域。我相信除了政府和政治領袖發揮作用，兩國多個機構組織和非政府組織包括馬中友好協會，也同樣為兩國的正面和強穩關系做出貢獻。”

馬哈迪回顧他過去無數次訪華行程時說，他於1993年6月在北京見證馬中友好協會與姐妹組織中馬友好協會簽署諒解備忘錄。

“我要祝賀馬中友好協會能在這些年來維持這個友好關系，而且實際上是更上一層樓。”

大馬支持一帶一路

馬哈迪指出，盡管兩國領導層更迭，但馬中一直維持長久以來締結的夥伴關系，這歸功於兩國遵守互不干預內政，成為好鄰國的原則。

“我一直相信‘與鄰共榮’原則，因為當中國繁榮，馬來西亞也會繁榮。”

有關中國的“一帶一路”倡議，馬哈迪說，大馬已表態支持這項互惠互利的倡議，對大馬而言，這是復興自馬六甲王朝時代興起的古代貿易，且兩國貿易往來經歷數個世紀都不曾減退。

馬中友好協會成立於1992年，會員由企業家、投資者、學者、藝人、教育界人士、從政者、專業人士組成，而政府官員也樂見馬中建立強穩的友好關系、相互諒解和夥伴關系。

2005年4月，資深外交官兼前駐中國大使拿督阿都馬吉當選馬中友好協會會長，並領導該協會至今。(LMY)