【一週放大鏡】市政局將陞格市政廳 檳州未來在威省？















成立於1976年的威省市政局，即將升格為威省市政廳（Majlis Bandaraya Seberang Perai），威省3縣的未來發展，會否有如檳州首長曹觀友所說“檳城的未來在威省”，一飛衝天？作為全國面積最大地方政府的威省市政局，地位升級後在行政、服務傳遞、審批准證等方面是否將大躍進？升格後會面對什麼挑戰？市民的擔憂和期待又是什麼？聽聽他們怎麼說。

陞格後迎財政挑戰 產業增值稅務或漲

當檳州政府與威省人民歡騰倒數迎接威省市政局升格為市，背後同時隱藏了無數挑戰與擔憂；除了市政局面對財政不足的壓力，市民最關注的門牌稅，在威省“每一寸土地都是市”後，產業市值估價將提高，納稅人擔憂門牌稅也跟著調漲。

武吉淡汶州議員吳俊益也是前威省市議員。他直言，升格為市後，首先威省土地價格在升格後，產業市值估價也會相應提高，預料漲幅介于3%至5%（首次），並牽連一些地區的門牌稅或調漲。

“市民目前已是百上加斤，一旦門牌稅調漲，當局要如何應對民怨，挑戰極大。”

無論如何，羅查里說，門牌稅是否調漲與市政局升格為市無關，當局每5年便會檢討一次。

升格後，威省市政局原有服務範圍也擴大許多，之前鄉下、郊區、新村的一些基設如道路、溝渠、收垃圾等都不在市政局服務範圍，而是由鄉村發展部、公共工程局等聯邦政府管轄。

吳俊益以華都村為例，過去市政局只服務村內第1至第12條路，菜園路段不列入服務範圍。在鄉村地區，市政局只負責收集主要道路旁垃圾槽的垃圾，村內寬度少於14呎的道路，都不屬於市局服務範圍。

“過去面對人力與資源局限的市政局，未來的服務是擴展至威省每個城鄉地區，包括新村、郊區、漁村、農業地等，要如何兼顧更大的服務範圍？”

威省市政局目前管轄範圍747.8平方公里，人口94萬6200人，現有員工4053人。事實上，他認為，與檳島市政局於2015年升格為市情況相比，威省面對更嚴峻挑戰。

“畢竟喬治市在歷史上早已擁有市的地位，只是未獲認證，當年東北縣道路、溝渠等都由市政局管轄，而威省很多鄉村地區的道路卻非由市政局掌管。”

陞格後與世界比較 擬數策略着重高效

1974年7月1日，威北、威中及威南3縣被歸納在威省地方政府管理局轄下；1976年12月15日，威省地方政府管理局依據1976年地方政府法令，升級為威省市政局。43年後，威省發展開始轉型，市政局的地位即將升級至市政廳，肩上擔子也更大，以媲美世界其他國家的城市。

針對未來轉變，威省市政局拿督羅查里接受光明日報訪問時坦言，當還是市政局時，只能和國內其他市政局比較，升格後要比較的卻是世界各國城市，層次已然不同。

為此，市政局已擬定多項行動策略，確保未來行政方向朝著“以民為先”前進，包括通過人工智能（AI）、物聯網科技（IoT）及雲端運算（cloud computing），加強與人民聯繫及移動力。

“我們會著重提供有效率的傳遞服務，即快速又簡易。近期，威省市政局將推展電子櫃台服務，不只提供24小時網上作業，還設立42個虛擬服務櫃台。我們會逐步落實。”

此外，市政局也將簡化發展規劃藍圖（PKM）、建築准證及所有和建築相關准證申請；快速審批綠色建築申請，如建築設計使用15%再生能源；100%根據地方政府所規定的期限（108天）通過，並立即發出C1（動工准證）給綠色建築。

將吸引更多外資

同時，所有獲得通過的發展規劃藍圖，其中60%會在2個月內獲當局發出C1。不具風險的營業執照申請當天會獲批；具風險的營業執照申請，批准時限也會縮短。

“來自B40群的小型商家、中小型企業及國際企業將從中受惠，也吸引更多外來投資進駐威省。”

他說，威省將轉型為智慧城市，以協助檳州達致“智慧州”目標，包括減少塞車、設立交通監督隊伍、增設電眼提升保安、在水災地區使用物聯網科技、通過智能泊車提高停車場管理效率、提升垃圾服務及處理非法垃圾問題。

“市政局將改善衛生、增強綠化及科技化，讓威省邁向2020年低碳城市目標。”

行動策略包括減少50%廢料、2022年每人生產的垃圾減至0.8公斤（2017年是1.09公斤）、70%再循環率、使用太陽能、腳車道、LED街燈、2022年栽種15萬棵樹木、增加公園、設立更多口袋公園等。

升職加薪增派人手 開銷暴漲很有壓力

威省市政局升格為市不難，錢才是最大問題！

吳俊益預料，市政局一些部門會擴大、增加人手及再培訓員工，一些官員的職位跟著升級，薪水也會跟著調高。開銷暴漲，緊接著的挑戰便是財政壓力。

他說，人民將來對市政局的要求會更高，市政廳的服務必須到位，以滿足市民訴求。增聘更多員工在所難免，但員工薪金方面負擔也加重。

“希盟於2008年執政後，威省市政局曾轉虧為盈，去年卻因各種原因，再度出現赤字。如今服務範圍更大更廣，或面對入不敷出的窘境。加上郊區很多基設簡陋，不符合市的要求，在升格之前，市局須先提升道路、溝渠、網絡設備、民眾會堂、公園等場所，這需要一大筆撥款。”

他說，州政府有無足夠撥款去翻新所有基設，尤其是網絡覆蓋率在威省偏低，是挑戰之一。

基於營運成本增加，吳俊益表明認同檳州首長曹觀友早前所說，即聯邦政府必須撥款資助，提升威省基設，以邁向升格之路。

提升市民生活水準 市區建設也應陞格

大山腳之友（Rakan BM）主席鄭木炎說，威省市政局升格為市，是威省的榮耀，惟他認為大山腳市區的建設也需隨之“升格”及重塑。尤其是大山腳市區基本條件仍欠缺，應先提升市民生活水準、公共設備及公共空間等。

他坦言，未來資源方面是否充裕，並足以提升公共設備及空間？作為民間組織，他們會盡力配合。

“市民還需要時間適應，畢竟市政廳制度不一樣，稅務也會跟著調漲，間接增加產業擁有者的負擔。”

他以大山腳及居林來比較，居林市容已朝大城市邁進，公共設備及公共空間有所提升，市容也更美觀，市區都有公廁；反觀大山腳市區車流量多，卻缺乏所需公共設備及公共空間。

“在大山腳市區要找一個休閒空間都難，更別說是公廁，連樹也沒種一棵。在軟硬體設備方面，我們無法像台灣那麼好，因此我們需要推動文化和旅游及一套長遠計劃，慢慢培養下一代的文化素養與公民意識。”

威省市政局升格為市行動策略

●5大策略減低碳的排放量，包括建築物、交通、基設、生產與使用，以及碳封存（Carbon Sequestration）。

●維護及激活大山腳及北海老街的文化、開設文化區、文化走廊、電子圖書館及文化街。

●在北海成立核心商業區（CBD）及開拓威北濱海區的潛能；在柏達鎮及峇都交灣設立全馬首個生態城市（eco city）。

●提升再造公園、風鈴木公園及社區公園至國際級別。

●擬定快樂指數提高人民的生活素質。