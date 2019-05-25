擁最便宜星酒店 隆或成優惠旅者最愛





（吉隆坡25日訊）吉隆坡或成全球尋求優惠旅者的最理想旅遊地，因吉隆坡擁有最便宜的5星級酒店房價，也是周末旅遊的第二便宜城市。

據《馬來郵報在線》報道，德意志銀行（Deutsche Bank）展開“2019全球價格”調查顯示，在吉隆坡租住一間有景色的5星級酒店房，一晚價格為164美元（約687令吉），這比調查的另53個城市來的廉宜，也比紐約市的415美元便宜61%。

比紐約便宜61%

排名首5個位置酒店房價最便宜的城市，也包括土耳其伊斯坦布爾（180美元）、比利時布魯塞爾（194美元）、尼日利亞拉各斯（197美元）及菲律賓馬尼拉（200美元）。

至於印尼雅加達，有景5星級酒店價格每晚351美元，新加坡則排名第15貴，每晚483美元。

調查以Hyatt品牌，即Hyatt Regency或Park Hyatt酒店，有景特大號床房間為準，並以去年11月中旬的每日房價為準，如果以上在調查城市的地標處沒Hyatt品牌酒店，會以同等的豪華酒店比較，包括吉隆坡的Ritz Carlton及布魯塞爾的Barsey酒店；兩者之間的價格可能會有所差異。

同一調查也顯示，吉隆坡周末旅遊的價格比另50個城市更為便宜，即754美元，最便宜的是伊斯坦布爾（711美元）。

調查提到，馬尼拉以779美元排名第4便宜，雅加達以1273美元排名第26，新加坡則以1648排名第14貴。

德意志銀行以自行制定配套作為計算周末旅遊所需費用的指南，配套包括在2晚5星級酒店標準房住宿、2天交通費用、2人2個酒吧及2個餐廳餐、2瓶啤酒、 4公升汽水或飲用水及“一些購物”，即購買一件牛仔褲和一雙球鞋。

周末遊第二便宜城市

首都吉隆坡被列為周末旅遊第二便宜的地點並不意外，因為計算指南中一些事項大馬屬很低價，如大馬的汽水價格是55個城市中排名第三便宜的，球鞋則是第七便宜；租車費在40個城市中排名第18便宜；55個城市中，在大馬購買Levi's 501 牛仔褲或類似物品也屬排名23最便宜。

結果顯示，吉隆坡的啤酒價在54個城市中排名第25貴，在外籍人士區的鄰裏酒吧喝一瓶或一杯500毫升的啤酒需5.30美元；惟在鄰裏酒吧用餐的價格屬便宜，在55個城市中排名第7便宜，一餐估計只要18.90美元。

“在吉隆坡意大利餐廳享有2人全套晚餐費用為38.70美元，是55個城市中排名第12便宜。”