祖萊達：公寓租外國人 或需獲管委會批準





（吉隆坡25日訊）房屋及地方政府部長祖萊達聲稱，該部計劃擬定一項標準作業程序，屋主將公寓出租給外籍人士之前，或需經聯合管理機構（JMB)及管理委員會（MC）批準。

她今早出席國際蘭馨交流協會（Soroptimist International）第21屆國際大會推介禮後說，該部嚴厲看待近期沙登醫院護士長的命案，並將草擬方案，讓聯合管理機構和管理委員會可通過警方查詢外籍人士的身份背景，以決定是否要批準外籍人士的租屋申請。

她解釋，此舉是為了確保外籍人士租屋前經篩選程序，並掌握這些人的資料，一旦發現有人在公寓從事違法活動，也有助警方加快調查程序。

另外，就性別平等聯合行動聯盟早前促請公正黨針對和豐區國會議員柯沙文涉及性騷擾案進行調查一事，祖萊達表明，公正黨政治局將在明天召開會議討論下一步行動。

與此同時，祖萊達在國際蘭馨交流協會國際大會推介禮致詞時表示，政府推行保留30%女性決策權的措施至今仍沒達標，但她指，新政府成功讓我國內閣成員人數首次突破10%。

她從政後發現，女性不一定獲機會展示她們的能力。目前業界的高層或決策者多數是男性，但女性不管是在教育、商業領域都扮演重要角色。該部也致力於增加部門的女性人數，以促進社區永續發展。

她笑說，為朝向30%女性決策權的目標邁進，若公司不達標，則房屋及地方政府部將不通過預算。

國際蘭馨交流協會國際大會主席黃秀容也籲請更多女性參與這場國際大會。本屆大會將於7月19至21日在吉隆坡會展中心舉行，主題為“職業婦女實現永續發展：連結全球，賦予女性權利”。

她介紹，此大會每4年舉辦一次。成立了27年，作為年輕成員國的馬來西亞分會有幸成為大會自1928年來的第一個亞洲主辦國。

“大會將邀請國內外講師針對性別平等中的水和糧食安全、婦女終結暴力、販毒和剝削、女性領導技術和創新等議題進行探討。”